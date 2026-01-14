Áö¹ÔÃæ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤Ë¥¯¥ì¡¼¥óÄ¾·â¡Ä»à¼Ô30¿ÍÉé½ý¼Ô64¿Í¤Ë¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯È¯¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤ÇÌó170¿Í¾è¼Ö¡¡¥¿¥¤
¥¿¥¤ÅìËÌÉô¤Ç·úÀß¸½¾ì¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ²õ¤·¤ÆÁö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤ËÄ¾·â¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í¤¬»àË´¡¢64¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤ÅìËÌÉô¥Ê¥³¥ó¥é¡¼¥Á¥ã¥·¡¼¥Þ¸©¤Ç14Æü¸áÁ°¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀß¸½¾ì¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯È¯¤Ç¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½170¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²£Å¾¤·¤Æ²ÐºÒ¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾èµÒ¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í¤¬»àË´¡¢64¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÂ®Å´Æ»¤Ï¥¿¥¤¤ÈÃæ¹ñ¤¬¶¦Æ±¤Ç·úÀß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤¬¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£