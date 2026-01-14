THE RAMPAGE¡õFANTASTICSÅÐÃÅ¡¡LDH¿·ºî±Ç²è¡ØBATTLE OF TOKYO¡Ù´°À®ÈäÏª¤Ç¡ÈÈþ¤·¤±³¡É¹ðÇò¤â
¡¡LDH JAPAN¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈBATTLE OF TOKYO¡É¤Î·à¾ìÈÇ¡ØLIVE IN THEATER¡ÖBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡×¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¡¢14Æü¤ËÅìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£´é¤âÁÇÅ¨¡ªÃãÈ±»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÅçñ¥ÂÀ
¡¡BATTLE OF TOKYO¤Ï¡¢¡ÈÄ¶Åìµþ¡É¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤ÎÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎLDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×Æ°°÷50Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿BATTLE OF TOKYO¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëá´¤é¤»¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾å±Ç¤¬¡¢À¼½Ð¤·¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈOK¤Î¡È±þ±ç¾å±Ç¡É·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢THE RAMPAGE¤«¤é»³ËÜ¾´¸ã¡¢´äÃ«æÆ¸ã¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡¢FANTASTICS¤«¤éÀ¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬ÅÐÃÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÆÆÄ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¤òÌ³¤á¤¿Ê¿¾Âµªµ×»á¡¢µÓËÜ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¤Îº´Æ£Âç»á¡¢¾®Àâ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¤Î·îÅçÁíµ»á¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢±þ±ç¾å±Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¼«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¹Ô¤¦°ìËë¤â¡£º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¡¢·à¾ì¤Î±ÇÁü¤Ë¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¸÷¤ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬À¤³¦¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÈþ¤·¤±³¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅç¤¬¡ÖÂç¼ù¤¯¤ó¤¬È±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡Ø»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤¬¡Ö±³¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£º´Æ£¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¿Í¤¬´î¤Ö¤¹¤Æ¤¤Ê±³¤À¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ºÀî¤Ï¡ÖÀµ·î¤ËÄ¹ºê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¡¢Çß¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡È¤µ¤¹¤¬¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ÀÖ¤¤¤Î¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤Î¤Ã¤¿¼÷»Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¤â¤¦¿©¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤±³¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£»³ËÜ¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡ÖËÜÅö¤ÏÄ¹ºê¤Ë¤âµ¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö´¿À¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ´°À®¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢±þ±ç¾å±Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢À¤³¦¤Ï¡ÖLDH¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î»î¤ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡È¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î½»¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Ä¶Åìµþ¤Î»ÙÇÛ¼Ô¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥ë¥É¡×¤È¥¹¥¥ë»È¤¤¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Î1Ç¯¸å¤¬ÉñÂæ¡£¿Í¡¹¤Îµ²±¤«¤é¾Ã¤¨¤¿µßÀ¤¼ç¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤È¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¥¼¥í¤ÎÊª¸ì¤ò¼´¤Ë¡¢ÊÌÀ¤³¦¤Ç¤Î¡Èµ²±¤ÎÎ¹¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£µõ¹½¤È¸½¼Â¤¬¸òºø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£±Ç²è¤Ï23Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
