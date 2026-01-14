À¾Â¼ÃÎÈþ¡¡°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ç¼õ¸³À¸¤ÎÃÔ´ÁËÉ»ß¤òÁÊ¤¨¡Ö¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾Â¼ÃÎÈþ¡Ê55¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÀÖ±©·Ù»¡½ð¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¼õ¸³´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÃÔ´Á»öÈÈËÐÌÇ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¾Â¼¤Ï¡ÖÃÔ´Á¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÖÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ï¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤ÏÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ïº£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Î3·î20Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¡ÖJZ¡¡Brat¡¡SOUND¡¡OF¡¡TOKYO¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£