¡Ö¥ª¥É¤¼¤Ò¡×¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¿Íµ¤¥¢¥Ê¡¢»ºµÙÆþ¤ê¤òÊó¹ð¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Î°¤ÉôË§Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°¤Éô¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ºµÙÁ°ºÇ¸å¤Î¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á!¡Ù¤Ç¤·¤¿¡¡»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á!¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Ç¤âµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤êÌÀÆü¤«¤é»ºµÙ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂô»³¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ»ö¤ËÇ¥¿±´ü´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ë¡Ä½é½Ð»º¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»Ä¤ê¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ò²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é8Ç¯¡¢Âç¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ìÃ¶»Å»ö¤Ï¤ªµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø#¥ª¥É¤¼¤Ò¡Ù¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Â³¤¤Þ¤¹¡¡¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹!¿§¤ó¤Ê·Ð¸³·Ð¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
°¤Éô¥¢¥Ê¤ÏÅì³¤Âç½Ð¿È¤Ç¡¢18Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤Î3ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯12·î¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£