¡¡Ê´ÎàÉÔÍ×¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¡¢TikTok¤ÈInstagram¤Ç·×273Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤Çºá°´¶¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ë¡¢¡ÖÁáÂ®ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ´ÎàÉÔÍ×¡ª¥ì¥ó¥Á¥ó¤Çºî¤ì¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥·¥Õ¥©¥ó¤Îºî¤êÊý
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï±ÉÍÜ»Î¤Î¤Ê¤æ¤µ¤ó¡Ê@nayu_recipe¡Ë¡£1ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Î°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®Ãæ¡£¿²¤«¤·¤Ä¤±¸å¤ÎÌë¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤¬¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê´ÎàÉÔÍ×¡ª¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥·¥Õ¥©¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡§Ìó120¡Á150g¡Ê¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º1ËÜ¡Ë
¡¦Íñ¡§1¸Ä¡ÊL¥µ¥¤¥º¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡Ë
¡¦¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¡§Âç¤µ¤¸1¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Î´ÅÌ£ÎÁ¤ÇOK¡Ë
¡¦¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦Æ¦Æý¡§60ml¡ÊµíÆý¤Ç¤âOK¡Ë
¡¦¤ª¹¥¤ß¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¤ä¤Õ¤«¤·°ò¤Ê¤É¡Ë
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÈé¤òÇí¤¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ10Ê¬¤Û¤É¿å¤Ë¤µ¤é¤¹
¢¿å¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢500W¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç4Ê¬´Ö²ÃÇ®¤¹¤ë
£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¤Ä¤Ö¤¹
¤Íñ¡¢¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¡¢Æ¦Æý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤ì¤ë¡Ë
¥¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤êº®¤¼¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤»¤º¤Ë500W¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç4Ê¬´Ö²ÃÇ®¤·¤¿¤é´°À®¢¨ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¡¢À¸¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡ª
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Ê¤æ¤µ¤ó¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¤ä¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡Ø¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥·¥Õ¥©¥ó¡Ù¤òºî¤ë¤È¤¤Î¥³¥Ä¤Ï¡©
¡Ö¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼°Ê³°¤ÎºàÎÁ¤ò¤è¤¯º®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¯¤êº®¤¼¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢Íñ¤ÏL¥µ¥¤¥º¤À¤È¡¢¤è¤êËÄ¤é¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¼¡¼Â¾¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖSNS¤Ç300Ëü²ó°Ê¾å¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥³¥¢¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ä¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó3Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¤´Ë«Èþ¥Á¥ç¥³¤Þ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Âð¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤ò»È¤¦¤³¤È¤È¡¢·×ÎÌ¥¹¥×¡¼¥ó¤È·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤Çºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»îºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Äºî¤ê¡á¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡Ê¥Ð¥¿¡¼¤ò¾ï²¹¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢·×ÎÌ¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢·×ÎÌ¥¹¥×¡¼¥ó¤È·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤Ê¤é¡¢¤É¤Î²ÈÄí¤Ë¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Ê¤é»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ê¤È¡£
¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤ª¤ä¤Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËèÆü²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»º¸å¥Þ¥¤¥Ê¥¹9¥¥í¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤æ¤µ¤ó¤ÎInstagram¡Ê@nayu_recipe¡Ë¤äTikTok¡Ê@nayu_recipe¡Ë¤Ç¤Ï¡¢22»þ¤Ç¤âºá°´¶¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¦¸Þ¥öÀ¥ ¤¢¤ª¡Ë