Ä¹´üµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö°ñ¾ë¸©¤ÎÎ¹¹ÔÀè¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤µ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àã·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿»¤«¤ë²¹Àô¤ä¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅß·Ê¿§¤òµá¤á¤Æ¡¢µÙ²Ë¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26¡Á29Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö°ñ¾ë¸©¤ÎÎ¹¹ÔÀè¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤Ë²Ö¤¬ºé¤¡¢ÆÃ¤Ë¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤ä¥³¥¥¢¤Î·Ê¿§¤ò°ìÅÙ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¤¤±àÆâ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê»¶ºö¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¼«Á³¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¹Ô¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È´¶¤¸Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤¬³Ú¤·¤á¡¢¼Ì¿¿¤ä»¶ºö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹¤¤ÉßÃÏ¤Çº®»¨¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¤Î¤âÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿°¦É²¸©¡Ë¡¢¡Ö²Ö¡¹¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Í·±àÃÏ¤ä¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦É²¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö±§Ãè¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö±§Ãè¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬±§Ãè¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡¿42É¼2°Ì¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÀä·Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡×¤Ç¤·¤¿¡£½Õ¤Î¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤ä½©¤Î¥³¥¥¢¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ëºé¤¯Åßºù¤ä¥¢¥¤¥¹¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Å¸Ë¾Âæ¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤Ï³ÊÊÌ¡£Åß¤ÏÈæ³ÓÅªº®»¨¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸ø±àÆâ¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¸÷¤ÎÃæ¤Ç»£¤ë¼Ì¿¿¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§JAXAÃÞÇÈ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡¿53É¼1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î±§Ãè³«È¯¤ÎÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ë¡ÖJAXAÃÞÇÈ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£Å¸¼¨´Û¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥É¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÊªÂç¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¤äµðÂç¤Ê¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤ò´Ö¶á¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¡¢±§Ãè¤Î¿ÀÈë¤Èµ»½Ñ¤Î¿è¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Î´¨¤¤Æü¤Ç¤â¡¢²°Æâ¤Î½¼¼Â¤·¤¿Å¸¼¨»ÜÀß¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Åß¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¡£Í½ÌóÀ©¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ø¤Ó¤È´¶Æ°¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö²Ê³Ø¤Î³¹¡¦¤Ä¤¯¤Ð¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)