ËèÇ¯¿·Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤ëµÜÃæ¹Ô»ö¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬1·î14Æü¡¢¹Äµï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤«¤é¤Ïº£²ó¤ÎºÇÇ¯¾¯¤ò´Þ¤à2¿Í¤¬ÆþÁª¤·Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÁ°¤ÇÃ»²Î¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÀá²ó¤·¤Ç²Î¤¬±Ó¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¡£
¿·Ç¯¤ÎµÜÃæ¹Ô»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¹ÄÂ²¤¬±Ó¤Þ¤ì¤ë²Î¤Î¤Û¤«¤Ë°ìÈÌ±þÊç¤Î²Î¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÌó14600¼ó¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ëÃæ¹Äµï¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«10¼ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸©Æâ¤«¤é¤Ï2¿Í¤¬ÆþÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÀã©¤ÎºÆ·ë¾½¤Î¼Â¸³¤Ï·¯¤Ø¤ÎÎø¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×
Íý²Ê¤Î¼ø¶È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÀã©¤ÎºÆ·ë¾½¤Î¼Â¸³¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÎø¿´¤¬¡¢ÌÀã©¤Î·ë¾½¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸½¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ë½Å¤Í¤¿¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ì¶ç¤Ç¤¹¡£
¡ÒËÜ´ÖÍ¥Âç¤µ¤ó¡Ó
¡Ö(Å·¹ÄÊÅ²¼¤«¤é¤Ï)ÌÀã©¤ÈÎø¿´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¤¬½¨°ï¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ³Ø´Û¿·³ã¹â¹»¤Î´ûÂ´À¸¤ò´Þ¤á10¿ÍÌÜ¤Î²Î²ñ»Ï¤ÎÆþÁª¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¹ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¸©Æâ¤«¤é¤Ï¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÎëÌÚ¹¥¹Ô¤µ¤ó¤ÎÃ»²Î¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ê°ìÌë¤ÇÊÑ¤ï¤ëËÌ¤ÎÄ®¾ã»Ò¸Í±Û¤·¤ÎÀãÌÀ¤ê¤«¤Ê¡×
¿·³ã¤é¤·¤¤Åß¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤ë°ì¶ç¤Ç¤¹¡£
¡ÒÎëÌÚ¹¥¹Ô¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¿·³ã¤Ë¤¤Æ°ìÈÕ¤Ç40¥»¥ó¥Á¤â50¥»¥ó¥Á¤âÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷·Ê¤ò¼«Ê¬¤â²Î¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
31²»¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¡£
ÍèÇ¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
