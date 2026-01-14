À¤³¦¶ä¹Ô¡¢2026Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ
À¤³¦¶ä¹Ô¤Ï13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¡Ö2026Ç¯1·î¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑÅ¸Ë¾¡ÊGlobalEconomicProspects¡Ë¡×¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò¡¢ºòÇ¯6·î»þÅÀ¤ÎÍ½Â¬¤«¤é0¡¥2¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢2¡¥6¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤ÎÄ¹´ü²½¤äÀ¯ºö¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢²áµî1Ç¯´Ö¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ï°ìÄê¤Î¶¯¿ÙÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦¤ÎÀ¸³è¿å½à¤Î³Êº¹¤Ï³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÈÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÀ¸³è¿å½à¤Î³Êº¹¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ï¡¢1960Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ç¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬ºÇ¤âÄã¤¤10Ç¯¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¸ú²Ì¤¬½ù¡¹¤ËËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎËÇ°×¤ÎÀ®Ä¹¤Ï´Ë¤ä¤«¤ËÆß²½¤·¡¢·ÐºÑ²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢À¯ºö¤òÄ´À°¤·¤Æ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä¶µ°é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤±¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë