¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ê¥Ü¥½¤¬»É·ã¤ÈÎäµÑ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ê¥Ü¥½ ¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¢¤ò»É·ã¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ä¡¼¥ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ê¥Ü¥½¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊÆ¹ñÂÉÂ°å¤ÇÆ°ºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥¹¥×¥ê¥«¥ëÇî»Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¥Á¥§¥³¸ì¤Ç¡ÈÍçÂ¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥×¥ê¥«¥ëÇî»Î¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¢¤Îµ¡³£¼õÍÆ´ï¡£
ÂÎ¢¤ÎÈéÉæ¤Ë¤Ï²¿Àé¤È¤¤¤¦¿ô¤Îµ¡³£¼õÍÆ´ï¤¬¤¢¤ê¡¢¼Á´¶¡¢¿¶Æ°¡¢ÈéÉæ¤Î¿½Ì¡¢°µÎÏ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»É·ã¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Ü¥½¤Ï¡¢ÂÎ¢¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤Î·Á¾õ¡¢¹â¤µ¡¢´Ö³Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò³«È¯¡ÊÊÆ¹ñÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¡Ë¡£¤½¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥Ä¡¼¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¡¹Á°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ê¥Ü¥½ ¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë»É·ã¤È¥¯¥é¥¤¥ª¥»¥é¥Ô¡¼¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡õ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥Ü¥½ ¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬±£¤ì¤¿Æó½Å¹½Â¤¤Ç¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³°Â¦¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤òºÎÍÑ¡£ÂÎ¢¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÈ¾Ê¬¤ËÊ¬¤±¤ÆÆ§¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¢¤Ë¿¼¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢¶ÚÆù¤È¿À·Ð¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÆù¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢·ì¹Ô¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ëÎÏ¤ä¿À·Ð·Ï¤¬À°¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Á°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Á°¤Ë¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿Æ°¸å¤äÄ¹»þ´Ö¤ÎÎ©¤Á»Å»ö¤ä¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¸å¤Ë¡¢¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿Â¤Î¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤¹¤³¤È¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ÏÎä¤ä¤·¤Æ»È¤¦
ÆâÉô¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥ª¥³¥¢¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¥Ü¡¼¥ë¡£ÎäµÑ¥¸¥§¥ë¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎäÅà¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦¤È±¿Æ°¸å¤Î¤Û¤Æ¤ê¤Î²ò¾Ã¡¢¶ÚÆù¤Î¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥ª¥³¥¢¤ÏÎäµÑÀìÍÑ¡Ê²ÃÇ®¤ÏNG¡Ë¡£»ÈÍÑÁ°¤Ë10¡Á15Ê¬´ÖÎäÅà¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡ÊÊÝ´É¤Ï-15¡î°Ê²¼¤Ç2»þ´Ö°ÊÆâ¡Ë¡£È©¤ËÄ¾ÀÜ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇÂç15Ê¬´Ö¡¢¾ï¤ËÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÂÎ¸³²ñ¤Ç»ÈÍÑÊýË¡¤ò½¬¤Ã¤¿¸å¡¢¥Æ¥¹¥ÈÍÑ¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿Æ°Á°¤È±¿Æ°¸å¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï±¿Æ°Á°¡£¡Ö¥Ê¥Ü¥½ ¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤òÅ¾¤¬¤·¤ÆÂÎ¢¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ìû¡¢ÂÎ¢¤Î¥¢¡¼¥Á¡¢»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë»É·ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÃæ¿´¤ËÅ¾¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤ËÍçÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´¨¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥³¥í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤à¤·¤í¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤Æ¤¯¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊ¬³ä¤·¡¢È¾µå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î³ä¤ìÌÜ¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¡¢ìû¤Ç¥°¥Ã¤ÈÆ§¤ó¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ìû¡¢ÂÎ¢¤Î¥¢¡¼¥Á¡¢»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ÇÊ¬³ä¤·¤¿¡Ö¥Ê¥Ü¥½ ¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤¢¤Þ¤ê»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ë¶ÚÆù¤¬¤Û¤°¤ì¡¢Î©¤Ä¤Î¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÂÎ¢¤¬´À¤Ð¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¡£³Î¤«¤Ë¡¢±¿Æ°Á°¤ËÂÎ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¸å¤Ï¥¯¥é¥¤¥ª¥³¥¢¤Ç¥±¥¢¡£¥¯¥é¥¤¥ª¥³¥¢¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥ª¥»¥é¥Ô¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥¯¥é¥¤¥ª¥»¥é¥Ô¡¼¤È¤Ï¡¢Äã²¹¤ÎÎäµÑ»É·ã¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂÎ¤Î¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤ä²óÉüÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÎÅË¡¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸å¤ÎÈèÏ«²óÉü¡¢¶ÚÆùÄË¡¦±ê¾É¤Î´ËÏÂ¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÎäÅà¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥ª¥³¥¢¤Ï¡¢±¿Æ°¸å¤ÎÂÎ¢¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯Îä¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¤â¡¢¡Ö¥Ê¥Ü¥½ ¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÏÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¯¾²»þ¤ËÂÎ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¸å¤Î¥±¥¢¤ËºÇÅ¬¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦½ÐÄ¥»þ¤ÎÂ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¤Î¤Ë¤â¡¢ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂ¿¤¤¤Þ¤¹¡£