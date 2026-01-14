¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¿·ºî¥Õ¡¼¥É¡ÉÈ¯Çä¡ª¡¡¸¤¡õÇ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë¿·ºî¥Õ¡¼¥É¤È¥°¥Ã¥º¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¯¥µ¥¯À¸ÃÏ¤È¥Á¥ç¥³¤¬ÁêÀÈ´·²¡ª¡¡¤´ÃÚÁö¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤â
¢£Âç¿Í¤â¿´¤È¤¤á¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÂç¿Í¤â¿´¤È¤¤á¤¯¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸þ¤±¤Î¿·ºî¥Õ¡¼¥É¡õ¥°¥Ã¥º¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¤«¤é¤Ï¡¢¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥«¥·¥¹¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ìÔÂô¤Ê¡Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯À¸ÃÏ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬¥ê¥Ã¥Á¤ÇÇ»¸ü¤Ê¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¥Ö¥«¡×¤ä¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó ÀÐÍÒ¥Õ¥£¥í¡¼¥Í¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢BITTER¡õSWEET¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤µ¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ê¸¤¤äÇ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¶¦¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈËÜÂÎ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥ê¥æ¡¼¥¶¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤ä¡¢Ç¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢Æþ¤ê¥É¡¼¥à¤ÈËÜÂÎ¤Î¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¤¬¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¡Ö¥«¥Ã¥×¥·¥§¥¤¥×¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¥Ï¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¤¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ä¡¢Ç¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Ý¡¼¥Á¥¥ã¥Ã¥È¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÃÈ¿§¥«¥é¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡×¤ä¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥ì¥Ã¥É¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¯¥µ¥¯À¸ÃÏ¤È¥Á¥ç¥³¤¬ÁêÀÈ´·²¡ª¡¡¤´ÃÚÁö¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤â
¢£Âç¿Í¤â¿´¤È¤¤á¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÂç¿Í¤â¿´¤È¤¤á¤¯¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸þ¤±¤Î¿·ºî¥Õ¡¼¥É¡õ¥°¥Ã¥º¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¤«¤é¤Ï¡¢¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥«¥·¥¹¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ìÔÂô¤Ê¡Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯À¸ÃÏ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬¥ê¥Ã¥Á¤ÇÇ»¸ü¤Ê¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¥Ö¥«¡×¤ä¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó ÀÐÍÒ¥Õ¥£¥í¡¼¥Í¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¤¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ä¡¢Ç¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Ý¡¼¥Á¥¥ã¥Ã¥È¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÃÈ¿§¥«¥é¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡×¤ä¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥ì¥Ã¥É¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£