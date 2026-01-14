ÅÅ·âº§¡õ·ÝÇ½³¦°úÂà¤Î45ºÐ¸µ½÷Í¥...ºòÇ¯½¢Ç¤àÂç¼ê´ë¶È¤Ç¤Î¼èÄùÌòá²ñµÄ»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª¡Ö±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤½¤ë¤Ù¤·¤Ã!!! ²»Ìµ²ÄÎù¤µ¤ó¤Î»þ¤¬¡×
¡¡2007Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ½÷Í¥¡¦±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó(45)¤Îà¸½ºß¤Î»Ñá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯ºÇ½é¤Î²ñµÄ¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·¤¤Î¾®Çä¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¡ÖABC¥Þ¡¼¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢±ÝËÜ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÈªÌî¤Ò¤í»Ò(50)¡£2¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯5·î³ô¼çÁí²ñ¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢ABC¥Þ¡¼¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¡¼¥Ó¡¼¥·¡¼¡¦¥Þ¡¼¥È¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ±Ç¯Âå¤ÇÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¿À¡¹¤·¤¤Èþ¤·¤µÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤½¤ë¤Ù¤·¤Ã¤Ã¡ª¡ª¡ª²»Ìµ²ÄÎù¤µ¤ó¤Î»þ¤¬1ÈÖ¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤·¤¢¤Î¥ä¥Ð¤µ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡ÖÀÎ¡¢±ÝËÜ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Á¥¹¥íÂæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·ë¹½ÌÌÇò¤¤½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¨¥ê¥«¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö²È¤Ê¤»Ò2¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¤ò¤¤¤¸¤á¤ëÍµÊ¡¤Ê²È¤Î¤ª¾îÍÍ¡¦ÌÚºê³¨Íü²Ö¤ò±é¤¸¡¢¡Ö¥¨¥ê¥«¤¬¤¿¤È¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤ª¤½¤ë¤Ù¤·¤Ã!!! ²»Ìµ²ÄÎù¤µ¤ó¡×(98Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¼ç±é¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¡£05Ç¯¤Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ·ëº§¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢07Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£