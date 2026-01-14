最後の長屋、笑顔でピースサイン

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン・松野トキを演じる郄石あかりが公開した牴搬下命伸瓩反響を呼んでいる。

トキはヘブン（トミー・バストウ）とついに結ばれ、松野一家は長い間の長屋暮らしから抜けだし、大名屋敷へと引っ越した。

郄石はインスタグラムに「松野家ついにお引越ししました！長屋のセット最終日に家族で記念写真を。思い出深い大好きなセットです」と投稿。祖父・勘右衛門（小日向文世）、父・司之介（岡部たかし）、母・フミ（池脇千鶴）と笑顔でピースサインしたオフショットを添えた。

フォロワーからは「にっこにこで可愛いです！」「つらいことや楽しいこと思い出いっぱいの長屋ですね」「めちゃくちゃあったかい写真に癒されます！」「ええ家族だな〜」「松野家万歳！」「代わりに入居したい」と多くのコメントが寄せられている。 「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。