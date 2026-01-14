»ÒÌò½Ð¿È¥¢¥Ê¤Î°ÂÆ£ºéÎÉ¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é½÷Í¥¤È22Ç¯¤Ö¤êàÊì»Ò2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÍý³¨¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤ÎÀ¼
2004Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇàÊì»ÒáÌò¤Ç¶¦±é
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÆ£ºéÎÉ(28)¤¬¡¢»ÒÌò»þÂå¤Ë¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤È¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥À¥Ã¥É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢½÷Í¥¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò(52)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¼Ä¸¶¤ÈÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²(61)¤ÎÌ¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡¦¥À¥Ã¥É¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢2004Ç¯)»£±ÆÃæ¤Ë»£¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÊ»¤»¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢¡¢¡¢Ì´¤¬°ì¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º²¹¤«¤¤¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï±Ê±ó¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢ºÆ²ñ¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÌÀ¤«¤·¡¢µ×¡¹¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡ªÍý³¨¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö»³Â¼¿Æ»Ò¤À¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÆ²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ðº£ÅÙ¤Ï°¤Éô´²¤µ¤ó¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡»ÒÌò»þÂå¤ËÊ£¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°ÂÆ£¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ë½êÂ°¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖOha!4 NEWS LIVE¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é(·îÍË¡¦¿åÍË)¤·¤Æ¤¤¤ë¡£