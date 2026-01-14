¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬À¨¤¤!!¡×¹áÀî¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬ÍèÅ¹¡ª10Ç¯Á°¤ËÆÈ¼«¥Ý¡¼¥º¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡Ä¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¤¦¤É¤ó¿¦¿Í¤¬¡Ö¿·½ÕÁá¡¹Ž¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶·ã
¡¡¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤Ë¤¢¤ë¤¦¤É¤óÅ¹¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¶á±Æ¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö½ã¼êÂÇ¤¦¤É¤ó ¤è¤·¤ä¡×¤Î¤¦¤É¤ó¿¦¿Í¡¦»³²¼µÁ¹â¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¸ÞÏº´ÝÊâ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¿·½ÕÁá¡¹Ž¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë»³²¼¤µ¤ó¤Î¸åÊý¤Ë¡¢Æ±Å¹¤òË¬¤ì¤¿¸µ¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦¸ÞÏº´ÝÊâ¤µ¤ó(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Î»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡àÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤ÎÍèÅ¹¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¤¹¤´¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È!!¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬À¨¤¤!!!!¡×¡Ö¸ÞÏº´Ý¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¡¼¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÞÏº´Ý¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¡¢ÆüËÜ¤¬»Ë¾å½é¤Î3¾¡¤òµó¤²¤¿¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯Á°¤Îµ§¤ë¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬à¸ÞÏº´Ý¥Ý¡¼¥ºá¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Æ±Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¡¡2021Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢24Ç¯11·î¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖFuture Innovation Lab¡×¤òÀßÎ©¡£ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£