¡¡¢¡Îý½¬»î¹ç¡¦J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬6¡½0¶å½£¥ê¡¼¥°FC±ä²¬AGATA¡Ê14Æü¡¦µÜºê»ÔÀ¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡¢45Ê¬¡ß2ËÜ¡Ë
¡¡J3ËÌ¶å½£¤«¤éJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ëº£µ¨¿·²ÃÆþ¤·¤¿DF»³ÏÆ³ò¿¥¡Ê25¡Ë¤¬±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡ÊWB¡Ë¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Î·×Â¬¤Ç50¥á¡¼¥È¥ë5ÉÃ9¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²÷Â¤Ç¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò²¿ÅÙ¤â¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥«¥Æ¥´¥ê¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áê¼ê¼éÈ÷¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º°ìµ¤¤ËÁ°Àþ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÅª³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤·¤¿¡£
¡¡ÄÍ¸¶¿¿Ìé»ÃÄê´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄ¹¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ¢È´¤±¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÎ¢¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤àÉôÊ¬¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇÛµå¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¿ô»ú¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÍ¸¶»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÊø¤·¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£±¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤ÎÆþ¤êÊý¤ä¡¢¤Ê¤Ê¤á¤Îº¹¤·¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¸åÊý¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë»³ÏÆ¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿DFÆàÎÉÎµ¼ù¼ç¾¤â¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡£¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¤â¥Î¥ê¤Ç¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¼Á¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏËÌ¶å½£¤Ç36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3ÆÀÅÀ¡¢6¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇÊ¡²¬¤Ë½êÂ°¤·¤¿´äºêÍª¿Í¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤È´¶¤¸¤¿¡£¥µ¥¤¥É¤ÇÁö¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¤¸¸©Æâ¤ÎÊ¡²¬¤ò¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¡£¥¥ã¥ó¥×¤â4ÆüÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤Ç¤¤ë´Ä¶¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÁ´»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¡×¤È¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¥µ¥¤¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë
¢¡Îý½¬»î¹ç¤ÎÆÀÅÀ¼Ô
¡¡¡þ1ËÜÌÜ
¡¡¥Ê¥Ã¥·¥à¡¦¥Ù¥ó¥«¥ê¥Õ¥¡
¡¡¸«ÌÚÍ§ºÈ
¡¡¡þ2ËÜÌÜ
¡¡±üÌî¹ÌÊ¿
¡¡½Å¸«ËïÅÍ
¡¡ËÌÉÍÎ°À±
¡¡¶¶ËÜÍª