¡ÖÌ¼¤ò»ý¤ÄÁ´Éã¿Æ¤ÎÆ´¤ì¡×18ºÐÄ¹½÷¤Èà¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤¯¤Þ¤À¤Þ¤µ¤·¤ÎÅê¹Æ¤ËÁ´¹ñ¤Î¥Ñ¥Ñ¤«¤éÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ÑÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Ì¼¤È2¿Í¤Ç²á¤´¤¹¿Æ»Ò¤ÎÆü¾ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¯¤Þ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬¡¢Ì¼¤È¤Îà¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥Èá¤òÊó¹ð¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÌëÌ¼¤È2¿Í¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤¯¤Þ¤À¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÁ°¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¿©¸å¤Ë2¿Í¤Ç»¶Êâ¤¬¤Æ¤é¥¹¥¿¥Ð¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤ï¤ìÊâ¤¤¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼Çã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö10Ê¬¤¯¤é¤¤¤º¡Á¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê·â¤Îµð¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¡Á¤ÀÌ¼¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤Í¤§¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¡¢18ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Æü¾ï¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ñ¥Ñ¤Î¶À¡×¡Ö»ä¤â»Ò¶¡¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÍýÁÛÅª¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÌ¼¤ò»ý¤ÄÂ¾¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¿Í¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¸«¤Æ²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤«¡×¡ÖÌ¼¤ò»ý¤ÄÁ´Éã¿Æ¤ÎÆ´¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£