°ËÀªºê»Ô¤Ç¤ª¤È¤È¤·¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢²ÈÂ²£³¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬£±£´Æü¡¢Á°¶¶ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´í¸±±¿Å¾¤Îºá¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢²á¼ºÃ×»à½ýºá¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Î´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÎëÌÚ¸ãÏºÈï¹ð¡Ê£·£±¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î£µ·î£¶Æü¡¢°ËÀªºê»Ô¤Ç¼ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¾èÍÑ¼Ö£²Âæ¤Ë¾×ÆÍ¡£ÄÍ±Û´²¿Í¤µ¤ó¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¡¢Éã¤ÎÀµ¹¨¤µ¤ó¤Î£³¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¡¢ÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Î½÷À¤Ë¤â¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÃ»È±¤Ç¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ë¥á¥¬¥Í¤È¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤ÆË¡Äî¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎëÌÚÈï¹ð¡£½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ø¤Î°Õ¸«¤òºÛÈ½Ä¹¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸å¤Ë¾ÆÃñ£²ËÜ¤ò°û¤ó¤À¤È»ØÅ¦¡¢¼ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î´¶³Ð¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¸å¤ÎºÎ·ì¤Ç¤Ï¡¢·ìÃæ¥¢¥ë¥³ー¥ëÇ»ÅÙ¤¬´ð½àÃÍ¤Î£µÇÜ°Ê¾å¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ÆÃñ¤Î¶õ¤¥Ü¥È¥ë¤ÏÀÄ½Á¤ò°û¤à¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¼ÖÆâ¤Î¥«¥á¥é¤Ë°û¼ò¤Î»ö¼Â¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢Íè·î£±£³Æü¤ÎÈ½·è¤Þ¤ÇÍ½È÷Æü¤ò´Þ¤á¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ£±£°²ó¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
