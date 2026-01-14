ºÆÁª¤Î¾®Àî»ÔÄ¹¤¬½éÅÐÄ£¡¡¸øÌ³¤òºÆ³«¡¡·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô
£±£²Æü¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬¡¢£±£´Æü¤«¤é¸øÌ³¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°£¸»þÈ¾¡£ºÆÁª¤·¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤¬½éÅÐÄ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¸øÌ³¤Ï¡¢ÌäÂêÈ¯³Ð¸åÂÐÎ©¤·¤¿»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤È¤Î¿·Ç¯¸ßÎé²ñ¤Ç¤¹¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏËÁÆ¬¡¢º£²ó¤Î¼«¿È¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö½é¿´¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¡¢µÄ²ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔµÄ²ñ¤ÎÉÙÅÄ¸øÎ´µÄÄ¹¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤ÎÉÕÂ÷¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢µÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤âÌ³¤á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«¸Ê¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å¤Ë¤Ï²ÝÄ¹µé°Ê¾å¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·±¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¿¦¤«¤éÌó£±¥«·îÈ¾¤ò·Ð¤Æ¾®Àî»á¤Î»ÔÀ¯±¿±Ä¤¬ºÆ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£