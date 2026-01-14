¡ÖÎï¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×àÅÁÀâ½÷Í¥áÄ«²¬¼ÂÎæ¡¢ÁëÊÕ¤ÎÂç¿Í¥Ý¡¼¥º¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¡×
±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤Îµ²±¤¬½Å¤Ê¤ëàÁëÊÕ¤ÎÉ½¾ðá
¡¡1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿àÅÁÀâ¤Î½÷Í¥áÄ«²¬¼ÂÎæ(55)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½À¤é¤«¤ÊÍÛ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿ÁëÊÕ¤ÎÂç¿Í¥Ý¡¼¥º¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡¡³§¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤¬²º¤ä¤«¤Ç¼Â¤ê¤¢¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹!¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢±Ç²è¤Î°ËÃ°½½»°´ÆÆÄºîÉÊ¤äÌîÅç¿»ÊµÓËÜ¥É¥é¥Þ¡Ö¹â¹»¶µ»Õ¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åö»þ¤Îµ²±¤È½Å¤Í¤ë±ýÇ¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¡Ö¥ß¥ó¥Ü¡¼¤Î½÷¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¥Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÉü³è¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎï¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£