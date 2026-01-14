¡Ö³ùÅÄ¤Ï»þ´Ö¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×£¶¡Ý£°¤ÎÂçº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡©¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡¡¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¼å¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¤É¤³¤Ëº¹¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¡¢Áª¼ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤äµá¤á¤é¤ì¤ë¥ê¥º¥à¤Ë°ã¤¤²á¤®¡¢Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÃ±½ã¤ÊÊü¤ê¹þ¤ß¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤È¡¢²¿ËÜ¤â¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ÆÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¥Á¡¼¥à¡¢¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎµÄÏÀ¤Ï¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤À¤í¤¦¡£¼ê¿ô¤ò¤«¤±¤º¤ËÁá¤¯ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¼ê¿ô¤ò¤«¤±¤ÆÆÀÅÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë£¶¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¶¯¤¯¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Àï½Ñ¡¢µ»½Ñ¡¢ÂÎÎÏ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤âËÜÂç²ñ½Ð¾ì¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¸¢Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖÈà¤é¤¬¼å¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¶¯¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥Ý¥¹¥È¤Î·Á¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼½¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤ÎÏ¢·¸¤âË³¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤ÏÍ½È÷Æ°ºî¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅªÍ¥°Ì¤òºî¤ì¤ë¤«¡£¤½¤Î¶î¤±°ú¤¤Î¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£·ë¶É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤ë¤·¡¢Ï¢·¸¤Ë¤Þ¤Ç¤â·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Í½È÷Æ°ºî¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢Áê¼ê¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¶¯¤¤¡¢¼å¤¤¡¢¤ÎÅ·Çé¤òÆ°¤«¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬µ»½Ñ¡¢½ÓÉÒ¤µ¤ÇÍ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅªÍ¥°Ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤âÍ¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿´¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤ë£³ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë³ùÅÄÂçÃÏ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÅµ·¿¤À¤Ã¤¿¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢º´Ìî³¤½®¡¢ºÆ¤Óµ×ÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ³ùÅÄ¤È¥Ñ¥¹¸ò´¹¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥×¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅªÍ¥°Ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤¿¡£Íñ¤¬Àè¤«¡¢·Ü¤¬Àè¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡¥¯¥ì¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò»Ø¤¹¡£µ×ÊÝ¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£³ùÅÄ¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤¬¥¹¥í¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¡È»þ´Ö¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¶ÉÌÌ¤ÎºÙÉô¤¬¡¢·èÄêÅª¤Êº¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥Ñ¥¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë°ìËÜ¡¢¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤ÆÎ¢¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡£Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤ÇÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾¡Éé¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸åÈ¾¤ËÀ¥¸ÅÊâÌ´¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Î¢¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁö¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼õ¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤ëÄ¾Á°¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÌÜ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃæÂ¼¤¬Áö¤ê½Ð¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¥¥Ã¥¯¤Î¼Á¡¢Áö¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅªÍ¥°Ì¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢Â®¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÉ¬Á³¤Ç¡¢»þ´ÖÅª¡¢¶õ´ÖÅªÍ¥°Ì¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡ü¾®µÜÎÉÇ·
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¤³¤ß¤ä¡¦¤è¤·¤æ¤¡¿1972Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥é¥Þ¥ó¥«Âç¤ËÎ±³Ø¡£2001Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÅÏ¤ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤°ÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¿ôÂ¿¤¯ÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡£¡ØÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ ¸Ø¤ê¹â¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ñÏÀ¡Ù¡¢¡ØFUTBOL¡¡TEATRO¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬·à¾ì¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¡£2018Ç¯£³·î¤Ë¡Ø¥é¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¡¡å«¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¤Ï¿·ºî¡ØÉ¹¾å¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
Ê¸¡ü¾®µÜÎÉÇ·
