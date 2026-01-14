Ä¹ºê¤Î¿·¤¿¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Î¿³ºº²ñ¤¬Ä¹ºê»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Î©ÇÀ¶ÈÂç³Ø¹»¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¥ì¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯»¨²ß¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£

2024Ç¯12·î°Ê¹ß¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ÆÃ»ºÉÊ77ÅÀ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯°ÕÍß¤òÂ¥¿Ê¤·¤è¤¦¤È¸©¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ ½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×

¿³ºº°÷¤é¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê»î¿©¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³ÆÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ä¡¢¤Ê¤¬¤µ¤­¼ê¤ß¤ä¤²Âç¾Þ¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡ÖÎ¹¹Ô¼Ô¤Î´¶³Ð¤Ç¤³¤ì¤À¤ÈÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢ÅÏ¤·¤¿¿Í¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¸«¤¿¤¤¡×

¿³ºº·ë²Ì¤Ï3·îº¢¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÎÉÍ²°É´²ßÅ¹¤Ê¤É¤ÇÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£