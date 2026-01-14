FANTASTICS¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡¡LDH¤Î¿·ºî±Ç²è¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡LDH JAPAN¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈBATTLE OF TOKYO¡É¤Î·à¾ìÈÇ¡ØLIVE IN THEATER¡ÖBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡×¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¡¢14Æü¤ËÅìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ªTHE RAMPAGE¡õFANTASTICS¤¬½¸·ë
¡¡BATTLE OF TOKYO¤Ï¡¢¡ÈÄ¶Åìµþ¡É¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤ÎÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢LDH½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×Æ°°÷50Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿BATTLE OF TOKYO¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¾å±Ç²ó¤¬À¼½Ð¤·¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈOK¤Î¡È±þ±ç¾å±Ç¡É·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢THE RAMPAGE¤«¤é»³ËÜ¾´¸ã¡¢´äÃ«æÆ¸ã¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡¢FANTASTICS¤«¤éÀ¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬ÅÐÃÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÆÆÄ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¤òÌ³¤á¤¿Ê¿¾Âµªµ×»á¡¢µÓËÜ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¤Îº´Æ£Âç»á¡¢¾®Àâ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¤Î·îÅçÁíµ»á¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢±þ±ç¾å±Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¼«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¹Ô¤¦°ìËë¤â¡£º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¡¢·à¾ì±ÇÁü¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¸÷¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¤È¥¢¥Ë¥á¤¬Í»¹ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢´äÃ«¤Ï¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±ºÀî¤Ï¡Ö¿·´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÄ¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤â¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢FANTASTICS¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢À¤³¦¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸·¤·¤¤°ì¸À¤Ç¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö´¿À¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ´°À®¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢±þ±ç¾å±Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Ä¶Åìµþ¤Î»ÙÇÛ¼Ô¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥ë¥É¡×¤È¥¹¥¥ë»È¤¤¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Î1Ç¯¸å¤¬ÉñÂæ¡£¿Í¡¹¤Îµ²±¤«¤é¾Ã¤¨¤¿µßÀ¤¼ç¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤È¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¥¼¥í¤ÎÊª¸ì¤ò¼´¤Ë¡¢ÊÌÀ¤³¦¤Ç¤Î¡Èµ²±¤ÎÎ¹¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£µõ¹½¤È¸½¼Â¤¬¸òºø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£±Ç²è¤Ï¡¢23Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
