¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÆüËÜ¶¨²ñ¤¬35Ç¯WÇÕ³«ºÅ¤ËÀµ¼°Î©¸õÊä¡¡ÅÚÅÄ²ñÄ¹¡ÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ÎÂè°ìÊâ¡×¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð16Ç¯¤Ö¤ê
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤ÎÅÚÅÄ²í¿Í²ñÄ¹¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Íý»ö²ñ¸å¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢2035Ç¯¤ÎÃË»Ò15¿ÍÀ©¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î³«ºÅÃÏ¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¡ÊWR¡Ë¤Ø¤ÎÀµ¼°ÄÌÃ£¤Ï1·î9ÆüÉÕ¤±¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð2019Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£23Æü¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç¡¢¾·Ã×³èÆ°³«»Ï¤òÀë¸À¤¹¤ë²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£
¡¡ÅÚÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡ÊWÇÕ¤ò¡ËºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ë¾·Ã×¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀèÆü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2035Ç¯Âç²ñ¤òÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡WR¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¡¢35Ç¯WÇÕ³«ºÅ¹ñÁªÄê¥×¥í¥»¥¹¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¿½ÀÁ½ñ¤ÎÄó½Ð¡¢º£Ç¯²¼È¾´ü¤«¤é27Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë³Ý¤±¤Æ¡¢WR¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏ»ë»¡¤È¼Â¸½²ÄÇ½ÀÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£27Ç¯5·î¤ËÍ¥Àè¸õÊä¹ñ¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë³«ºÅ¹ñ¤¬·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÀµ¼°·èÄê¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡35Ç¯WÇÕ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃæÅì3¥«¹ñ¤¬¶¦ºÅ¤Ç¤Î¾·Ã×°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¾·Ã×³èÆ°¤Ïº£¸åËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÚÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´¶¨ÎÏ¡¢¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÎÀ©¤Ç¡Ê¾·Ã×¤Ë¡ËÎ×¤à¡£35Ç¯¤ò¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¤ÎWÇÕ¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£