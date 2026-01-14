¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¡¢¹âµéµûÄà¤ê¾å¤²...Á´³«¾Ð´é¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¥ª¥ÕËþµÊÃæ¡Ö½¼ÅÅ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¤Î²¬»³¡¦È÷Á°»Ô¤ÇÀµ·îµÙ¤ß¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ç¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
»³ËÜÅê¼ê¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö2026¡ª¡ª º£Ç¯¤Ç¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈ÷Á°»Ô¤Ç²á¤´¤·¤¿¥ª¥Õ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£»³¤ÎÃæ¤ÇÄ¹ÆìÄ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤àÆ°²è¤ä¡¢50¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥¢¥³¥¦¤È¤ß¤é¤ì¤ëµû¤òÄà¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖMLB¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÄ¼Ë¤Î»³¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ë¡ª¡ªw¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÄ¹Æì¤·¤ç¤ó¡©(¾Ð)¡×¡ÖÄà¤ê¤â¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¹¤Í¡¼ º£Ç¯¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
