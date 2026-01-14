IMALU¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¡¡ÇÑ¥×¥é³èÍÑT¥·¥ã¥Ä¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò´óÉÕ¡¡¼¯»ùÅç
±âÈþ¤Î³¤´ß¤ËÉºÃå¤·¤¿¤´¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤¬±âÈþ»Ô¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç±âÈþ»Ô¤Ë½»¤àIMALU¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊIMALU¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
±âÈþÂçÅç¤ÎNPOË¡¿Í¤æ¤¤¤à¤¹¤Ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢³¤´ß¤ÎÉºÃå¤´¤ß¤«¤é¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥°¥Ã¥º¤òÀ½ºî¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç±âÈþ»Ô¤Ë½»¤àIMALU¤µ¤ó¡£¡Ö±âÈþ»Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤·¤«¤é¥Óー¥Á¥¯¥êー¥ó³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ¤Ë½¦¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬´°À®¤·¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò14Æü¡¢±âÈþ»Ô¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊNPOË¡¿Í¤æ¤¤¤à¤¹¤Ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¦¹õÀ¥Èþ¼ùÍý»öÄ¹¡Ë¡ÖIMALU¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Óー¥Á¥¯¥êー¥ó¤ò¤·¤è¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬É½¤ì¤¿¡×
´óÉÕ¶â¤Ï¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎÊÝÁ´¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
