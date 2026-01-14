Ý¯ºä46¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë

Ý¯ºä46¤¬¡¢2026Ç¯¤Î4·î11Æü¤È12Æü¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤Î¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥í¥´¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

º£²ó¤Î¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡¦PERIMETRON¤ÎOSRIN»á¡£Ý¯ºä46¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÏ»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Ý¯ºä46¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¿·¤»³¦¡×°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£

ËÜ¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¹­¤¤Áð¸¶¤Ëºé¤­¸Ø¤ëºù¤ÎÌÚ¤ò¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ï¤Þ¤ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿32¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä·Ý½ÑÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢ÍîÁª¼ÔÂ³½Ð¤Ç´û¤ËÆþ¼êº¤Æñ¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·ôÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸½ºß¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¥«¡¼¥ÉÀè¹Ô¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

OSRIN(PERIMETRON) ¥³¥á¥ó¥È

Ý¯¤Î5Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹Ô¤¯Ëö¤òÁÛÁü¤·¤Ë¤¤¤­¤Þ¤·¤¿20Ç¯¸å¤Þ¤ÀÝ¯¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î»þÂå¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÇò¤ÎÁÏÀ¤µ­¤À¤È»×¤¦¡¢¤É¤¦¤«¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ìËÜ¤¬ºé¤­¤Û¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦»Ä¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¾ðÊóÝ¯ºä46 ¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×³«ºÅÆü 2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ)¡¦12Æü(Æü)²ñ¾ì MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)