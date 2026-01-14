£Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡ºÆ¤Ó£¶£±¡¥£µ£°¥É¥ëÉÕ¶á¤Ë¾å¾º
£Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡ºÆ¤Ó£¶£±¡¥£µ£°¥É¥ëÉÕ¶á¤Ë¾å¾º
Åìµþ»þ´Ö19:21¸½ºß
£Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.52¡Ê+0.37¡¡+0.61%¡Ë
¢¨¥¤¥é¥óÀ¯¾ðÉÔ°Â¤ÇÊÆ·³¤¬¥«¥¿ー¥ë´ðÃÏ¿¦°÷¤ËÂàµî´«¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ï¥á¥Í¥¤À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ·ÑÂ³¤òÂ¥¤·¡¢NSC¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ë¤ÇÂÐ±þºö¸¡Æ¤Ãæ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ»þ´Ö19:21¸½ºß
£Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.52¡Ê+0.37¡¡+0.61%¡Ë
¢¨¥¤¥é¥óÀ¯¾ðÉÔ°Â¤ÇÊÆ·³¤¬¥«¥¿ー¥ë´ðÃÏ¿¦°÷¤ËÂàµî´«¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ï¥á¥Í¥¤À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ·ÑÂ³¤òÂ¥¤·¡¢NSC¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ë¤ÇÂÐ±þºö¸¡Æ¤Ãæ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£