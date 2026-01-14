¡Ö¤ª¤¤¡ªÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡È¶õ¤Áã¡ÉÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô»Ï½ª¡¡Ã»´ü´Ö¤Ë2ÅÙ¤â¡ÄÈï³²³Û2000Ëü±ßÄ¶¡ÖÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡²£ÉÍ»Ô
¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿2¿ÍÁÈ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢1¿Í¤¬¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤ê½Ð¤·¥É¥¢¤ò²õ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥¬¥é¥¹¤ò¤¿¤¿¤³ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢½»¿Í¤ÏÉÔºß¡£
Î±¼éÈÖ¤Î¸¤¤¬°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌÜ»¶¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë½»ÂðÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢·ÙÈ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤òµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤º¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÄÌ¤êÈ´¤±2³¬¤Ø¸þ¤«¤¦2¿ÍÁÈ¡£
ÁÀ¤¤¤Ï¹âµé»þ·×¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
³°½ÐÀè¤Ç¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿½»¿Í¤Ï2¿ÍÁÈ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤¤¡ªÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÞ¤¤¤ÇÆ¨¤²¤ë2¿ÍÁÈ¡£
¤½¤Î¼ê¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¡¢¤³¤Î½»Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
Ãæ¤ËÅð¤ó¤À¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶î¤±Â¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿½»¿Í¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¤Çµã¤Êø¤ì¤¿¡£2²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊÉ×¤Ï¡ËÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î²È¡¢1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤â¶õ¤Áã¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»´ü´Ö¤Ç2²ó¤â¶õ¤Áã¤ËÆþ¤é¤ì¡¢»ý¤Áµî¤é¤ì¤¿20ÅÀ°Ê¾å¤â¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£
¤½¤ÎÈï³²³Û¤Ï¡¢Ìó2200Ëü±ß¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½»¿Í¡§
¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤â»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½»¿Í¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£