¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤éÊÑ¤ï¤ë¤Ï¸¸ÁÛ¡ª¡×É×¤Ë´üÂÔ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÏÃ
²È»ö¤ä°é»ù¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÊ¬Ã´¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢·ëº§¤·¤¿¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆÈ¿Èµ¤Ê¬¤Ç¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢É×¤Ë´üÂÔ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤·¤Æ¤âÌµÂÌ
¡ÖÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Í£°ì¤ÎÇº¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ1¿ÍÌÜ¤ò½Ð»º¡£É×¤Ï²È»ö¤É¤³¤í¤«°é»ù¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¼¡Âè¤Ë»ä¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¸å¡¢2¿ÍÌÜ¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¡Ø2¿ÍÌÜ¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤éº£ÅÙ¤³¤½¤Ï¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ø·ëº§¤·¤¿¤éÊÑ¤ï¤ë¤Ï¸¸ÁÛ¡ª¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤éÊÑ¤ï¤ë¤Ï¸¸ÁÛ¡ª¡Ù¡ØÎÉ¤¤¤Û¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¡ØÉ×¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡©¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Ë
¢¦ Áê¼ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤éÍê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Äü¤á¤Î¶ÃÏ¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£