À¾ÆüËÜÅ´Æ»¤Ï13Æü¡¢À¾Å´Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ ½ÕÆü¸¶±Ø¡ÊÊ¡²¬¸©½ÕÆü»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿±ØÄ¾·ë·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ì¥¤¥ê¥¢½ÕÆü¸¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤ËÀè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï2026Ç¯6·î¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÆÃµÞ¤âÄä¤Þ¤ë¤·¹â²Í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¼¡¤Ï±Ø¥Ê¥«¤À¡ª
À¾Å´Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¤Î½ÕÆü¸¶±Ø¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Ë¤è¤ë¹â²Í²½¹©»ö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ±Ø¼þÊÕ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯8·î¤Ë¤Ï¹â²Í²½¤¬´°Î»¤·¡¢Æ§ÀÚ¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤¬²ò¾Ã¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯3·î¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¤ÏÆÃµÞÄä¼Ö±Ø¤Ø¤È¾º³Ê¤·¡¢ÎÙ¤Ë¿·±Ø¡ÖºùÊÂÌÚ±Ø¡×¤¬³«¶È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¹â²Í±Ø¼Ë¤ÎÆâÁõ¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢²þ»¥¸ý¤¬2³¬¤Ø¤È°ÜÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥¤¥ê¥¢¡×¤Ï±Ø¼Ë¤Î1¡¦2³¬ÉôÊ¬¤ËÆþ¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡£¡ÖMy Cozy Oasis¡×¤ò³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢±èÀþ½»Ì±¤äÀ¾Å´ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¯¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÍøÊØ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤¢¤ëÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤³¤³¤Á¤è¤¤³¹¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÀè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤·¤Æ¡¢6Å¹ÊÞ¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£6·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï°û¿©Å¹¤äÀ¸³è»¨²ß¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë6Å¹ÊÞ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·×12Å¹ÊÞ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¤¥ê¥¢½ÕÆü¸¶¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©½ÕÆü»Ô¡ÊÀ¾Å´Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ ½ÕÆü¸¶±ØÄ¾·ë¡Ë
³«¶ÈÆü¡§2026Ç¯2·î27Æü¡ÊÀè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¡¢6·î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¥Õ¥í¥¢¹½À®¡§±Ø¼Ë1³¬¤ª¤è¤Ó2³¬¡Ê²þ»¥³¬¡Ë
¥³¥ó¥»¥×¥È¡§Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹
½ÕÆü¸¶±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë±Ø¥Ê¥«»ÜÀß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
