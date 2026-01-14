JFA¤¬¡È¶¹¤Ìç¡É¥í¥¹¸ÞÎØÍ½Áª¤Î³«ºÅ¹ñ¤ËÎ©¸õÊä¤Ø!! ³«ºÅ»þ´ü¤âÊÑ¹¹¡¢ÃæÅìÀª¤È¤Î¡Ö¶¥Áè¡×¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Î»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼·óµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬14Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤¢¤¿¤ë¼¡²ó¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç³«ºÅÃÏ¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î»²²Ã¹ñ¤¬Á°²ó¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î16¤«¹ñ¤«¤é12¤«¹ñ¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î»²²Ã¹ñ¤â3.5¤«¤é2¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤¬·èÄêºÑ¤ß¡£¼¡²ó¤ÎU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ÞÎØËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¶¹¤Ìç¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï¼¡²ó°Ê¹ß¡¢¸½¾õ¤Î¡Ö2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¤«¤é¡Ö4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¸ÞÎØÍ½Áª¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âç²ñ¤È¤Ê¤ë¡£»³ËÜµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢FIFA(¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ)¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØÍ½Áª¤ò27Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï27Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î³«ºÅ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¶¥µ»¾ì¡¢Îý½¬²ñ¾ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤ÉÎ©¸õÊä¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤¬¡¢µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢»³ËÜ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤¢¤È1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÃæÅìÀªÃæ¿´¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤Èµ¤¸õÌÌ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÞÎØÍ½Áª¤ÏËÜÂç²ñ³«ºÅÇ¯¤Î½é½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¾·½¸¤ËÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·3·î¤ä6·î¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¤ËÂç²ñ¤¬°Ü¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢²¤½£ÁÈ¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ëÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£»³ËÜ¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤½¤³¤âÀï¤¤¤Î°ìÉôÊ¬¡£¸ÞÎØ¤¬1Ç¯¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆüÄøÅª¤Ê¤È¤³¤í¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
