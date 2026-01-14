¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¿·¥ìー¥Ù¥ë Capitol Records¤è¤ê²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈºÆ»ÏÆ°
¡¡¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¿·¥ìー¥Ù¥ë Capitol Records¤è¤ê²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆ»ÏÆ°¡£¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¥¢ー¥Æ¥¤¥¹¥È¥í¥´¡Ë
¡¡¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¡Ö¤¦¤¢¤Î¤½¤é¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¡£¼¡²ó¤Î³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤Ï¡¢Capitol Records¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ä¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤¬ÉâÍ·¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤Ë¼«¿È¤Î¡È²Ä°¦¤¤¡É¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤À³Ú¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤Ï³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤Ê¤É¤âÈ¯É½Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤ÎSNS¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë