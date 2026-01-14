¡Ö·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡×¿ÀÂ¼³Ø±àDFÃÝÌîÉöÂÀ¡¢ÂçµÜFW¥Þ¥®¡¼¤é4Áª¼ê¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤Ø!! JFA&¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¶¦Æ±´ë²è
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï14Æü¡¢JFA¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡Ö°éÀ®Ç¯Âå±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È JFA ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ DREAM ROAD¡×¤Î2025Ç¯ÅÙÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î4Áª¼ê¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£·î23Æü¤«¤é2·î8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤ÎDFÃÝÌîÉöÂÀ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãU-18¤ÎGK¾¾±ºÂçæÆ¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤ÎMF²ÃÌÐ·ëÅÍ¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎFW¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤Î4Áª¼ê¡£¤¤¤º¤ì¤âºòÇ¯¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÃÝÌî¡¢¾¾±º¡¢¥Þ¥®¡¼¤Î3Áª¼ê¤ÏºòÇ¯½©¤ÎU-17WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÝÌî¤ÏJFA¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£¾¾±º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯´ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢²ÃÌÐ¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¥Þ¥®¡¼¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖDREAM ROAD¡×¤ÏÀ¤³¦´ð½à¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤òÌÜÅª¤ËÆüËÜ¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¬²¤½£¥¯¥é¥Ö¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥½¥·¥¨¥À(¥¹¥Ú¥¤¥ó)¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó(¥É¥¤¥Ä)¡¢¥Õ¥ë¥Ï¥à(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)¡¢¥ê¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È(¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó)¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼(¥¢¥á¥ê¥«)¡¢¥Æ¥£¥°¥ì¥¹(¥á¥¥·¥³)¡¢¥³¥â(¥¤¥¿¥ê¥¢)¤Ë±ä¤Ù¹ç·×Ìó60Áª¼ê¤¬Ä©Àï¤·¡¢À¤³¦´ð½à¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
