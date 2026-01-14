¾¾ºê¥Ê¥ª¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö°¦¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤é¡×¥ê¥êー¥¹¡¡bo en¤ò·Þ¤¨ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë
¡¡¾¾ºê¥Ê¥ª¤¬¡¢¤ª¤è¤½11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤é¡×¤òËÜÆü1·î14Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¾¾ºê¤¬¡È°¦¡É¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿°ì¶Ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢Ä°¤¯¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤½¤Ã¤È½Å¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Îºî¶Ê²È¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー bo en¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëbo en¤ÎÁ¡ºÙ¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¾¾ºê¥Ê¥ª¤Î²ÎÀ¼¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢³Ú¶Ê¤Ë¿·¤¿¤Ê±ü¹Ô¤¤ÈÉâÍ·´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¾¾ºê¤Ï¡¢2·î1Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡¦¾¾ºê¥Ê¥ª¡¡¥³¥á¥ó¥È
¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÂº¤¤µ¤»ý¤Á¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÉ¬¤º°¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Î°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²áÄø¤Ç¤Ç¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤³¤Î¶Ê¤Ç½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿bo en¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ÆË°¤¤Ê¤¤¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤±¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦bo en¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥Ê¥ª¤È¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬ºÇ½é¤ËÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥â²»¸»¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯»þ´Ö¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤¬´°À®¤·¡¢¡Ö°¦¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤é¡×¤Ïµ¢¤ë¾ì½ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Î¹――¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð½äÎé¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ³Î¤Ê¥µ¥Ó¤ä¥ô¥¡ー¥¹¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤òÀß¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤Î¾Ï¤¬½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¹½À®¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë²áÄø¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Æ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶³¦¤ä½øÎó¤Ï¤¢¤¨¤ÆÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ï¤ËÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥ª¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯ÂåÅª¤ÊÂç¤¤Ê¥É¥é¥à¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î²»³Ú¤«¤é¶¯¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë