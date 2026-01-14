ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¡ÄÄ®ÅÄ¤¬22ºÐMFÈõ¸ý·ø¤Î°ÜÀÒÀè·èÄê¤òÊó¹ð
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï14Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿MFÈõ¸ý·ø(22)¤¬Y.S.C.C.²£ÉÍ(JFL)¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Èõ¸ý¤ÏÄ®ÅÄ¥æ¡¼¥¹¤«¤é2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÆìSV¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£2025Ç¯¤ËÄ®ÅÄ¤ØÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëYS²£ÉÍ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ÎËÍ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿Y.S.C.C.¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMFÈõ¸ý·ø
(¤Ò¤°¤Á¡¦¤±¤ó)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯6·î24Æü(22ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
187cm/80kg
¢£·ÐÎò
Ä®ÅÄJr¥æ¡¼¥¹-Ä®ÅÄ¥æ¡¼¥¹-Ä®ÅÄ-²ÆìSV-Ä®ÅÄ-²ÆìSV-Ä®ÅÄ
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:1»î¹ç
JFL:13»î¹ç1ÆÀÅÀ
JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï:1»î¹ç
