¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï14Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿MFÈõ¸ý·ø(22)¤¬Y.S.C.C.²£ÉÍ(JFL)¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡Èõ¸ý¤ÏÄ®ÅÄ¥æ¡¼¥¹¤«¤é2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²­ÆìSV¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£2025Ç¯¤ËÄ®ÅÄ¤ØÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëYS²£ÉÍ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ÎËÍ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿Y.S.C.C.¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

°Ê²¼¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

¡üMFÈõ¸ý·ø

(¤Ò¤°¤Á¡¦¤±¤ó)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2003Ç¯6·î24Æü(22ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

¿ÀÆàÀî¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

187cm/80kg

¢£·ÐÎò

Ä®ÅÄJr¥æ¡¼¥¹-Ä®ÅÄ¥æ¡¼¥¹-Ä®ÅÄ-²­ÆìSV-Ä®ÅÄ-²­ÆìSV-Ä®ÅÄ

¢£½Ð¾ìÎò

J2¥ê¡¼¥°:1»î¹ç

JFL:13»î¹ç1ÆÀÅÀ

JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï:1»î¹ç