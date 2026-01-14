ÂçÃ«æÆÊ¿vs.ÎëÌÚÀ¿Ìévs.µÈÅÄÀµ¾°¤¬¡È»°¤ÄÇÃ¤ÎÁè¤¤¡©¡É¡¡2026Ç¯½é¥¢ー¥Á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤ÎÍ½ÁÛÇòÇ®
¡¡MLB¤Ï1·î12Æü¡¢ÆüËÜ¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¡¢µÈÅÄÀµ¾°¡Ê32¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Î½éËÜÎÝÂÇ¤ò¤á¤°¤ëÍ½ÁÛ¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥É·³´ÆÆÄ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡È¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂçÃ«¤Î¶¯¤µ¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹ÎëÌÚ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÂçÃ«¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹µÈÅÄ¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬ÊÂ¤ó¤À¤â¤Î¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Áー¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿3¿Í¡£·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥á¥¸¥ãー¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¤Î¥á¥¸¥ãー¸ø¼°Àï¤ÇºÇ½é¤Ë¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤ËÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡¢ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÃ«æÆÊ¿¡ª¡×¡Ö¥ª¥ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡ªÀµ¾°¡ª´èÄ¥¤ì¡ªÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂçÃ«¤µ¤ó¤«¤È¸À¤¤¤½¤¦¤À¤±¤É ÉáÄÌ¤Ë¤³¤ÎÃæ¤Ê¤éÀ¿Ìé¤¬1ÈÖ¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÀ¿Ìé¡£²¬ËÜ¤Ë¤â´üÂÔ¡£¤Ç¤â·ë¶É¤ÏÂçÃ«¡×¡Ö°Õ³°¤È¤³¤Î3¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¬ËÜ¤äÂ¼¾å¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÍ½ÁÛ¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£