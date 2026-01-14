¥ô¥§¥ë¥«Áª¼ê¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤â¡ÖB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Õ¥§¥¹¡×16Æü¤«¤é½ÐÅç¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
16Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡×¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÂç²ñ3Æü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ä¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢B¥êー¥°ºÇÂç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¥Öー¥¹¤â½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
16Æü¤È17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ÇÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
16Æü¤Ï¡¢¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î¿¹Àî ÀµÌÀÁª¼ê¡£MC¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤³¤Ë¤ï¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
17Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë»³¸ý ñ¥ÅÍÁª¼ê¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢NIB¤ÎÀÄÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR FES 2026¡×¤Ï¡¢16Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£