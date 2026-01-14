ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(14ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡û¥Ù¥¹¥Æ¥é <1433> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.81¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë35Ëü³ô(¶â³Û¤Ç4²¯5115Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢1·î15ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¥×¥í¥°¥ì¥¹ <339A> [Åì¾Ú£Ç]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.2¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë25Ëü³ô(¶â³Û¤Ç3²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï2·î2Æü¤«¤é5·î29Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥¥æー¥Ôー <2809> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.87¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë400Ëü³ô(¶â³Û¤Ç100²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û£Ó£È£É£Æ£Ô <3697> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.00¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë790Ëü³ô(¶â³Û¤Ç100²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï1·î19Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥µー¥Ð¥ï¥¯¥¹ <4434> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.90¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë30Ëü³ô(¶â³Û¤Ç7²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï1·î16Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥°¥íー¥Óー <5575> [Åì¾Ú£Ç]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î5.47¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë28Ëü³ô(¶â³Û¤Ç2²¯1000Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥Õ¥¤¥ë¥³¥ó <5942> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î0.89¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë17Ëü2000³ô(¶â³Û¤Ç9649Ëü2000±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢1·î15ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û£Æ£Ð¥Ñー¥È¥Ê <7388> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.50¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë35Ëü³ô(¶â³Û¤Ç7²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¤«¤é2·î27Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥Ò¥Þ¥é¥ä <7514> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î0.57¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë7Ëü³ô(¶â³Û¤Ç6146Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢1·î15ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä <7581> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î0.4¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë20Ëü³ô(¶â³Û¤Ç10²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¤«¤é2·î12Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥·ー¥é£È£Ä <8887> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î0.80¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë30Ëü³ô(¶â³Û¤Ç1²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥¿¥¥Ò¥èー <9982> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.78¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë24Ëü³ô(¶â³Û¤Ç6²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¤«¤é27Ç¯1·î14Æü¤Þ¤Ç¡£¤¦¤Á11Ëü³ô¤ò1·î15ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
¡Î2026Ç¯1·î14Æü¡Ï
