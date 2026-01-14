Êª²Á¹â¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÅê»ñ½Ñ¡¢Í×ÃíÌÜ¤Î¡Ö³°¿©Í¥ÂÔ¡×ÉÕ¤¥Ð¥ê¥åー³ô7Áª ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―¶âÍø¾å¾º¤Ç³ä°Â³ô¤Ë»ñ¶â¥·¥Õ¥È¤Îµ¡±¿¡¢³ô¹â¤È²È·×ËÉ±Ò¤Î°ìÀÐÆóÄ»¤òÁÀ¤¦―
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ²Ë´ü´Ö¤Ë¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ³°¿©¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£Êª²Á¹â¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥á¥Ë¥åー²Á³Ê¤Î¾å¾ºÅÙ¹ç¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²È·×ËÉ±Ò¤Î´ÑÅÀ¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥åー³ô¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤àÂ¤â¤È¤ÎÁê¾ì´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³°¿©Í¥ÂÔÉÕ¤¤Î³ä°Â³ô¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡ü³°¿©Àì¶È°Ê³°¤Ë¤â¹¤¬¤ëÊª¿§¸õÊä
¡¡ ³°¿©»º¶È¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¸Ä¿Í³ô¼ç¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³°¿©»º¶È¤ÎÍº¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2702> [Åì¾Ú£Ó]¤ÎÍ½ÁÛPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤Ï28ÇÜ¶á¤¯¡¢¼ÂÀÓPBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë¤Ï3.1ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¼«¼ÒÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÍ¥ÂÔ¿©»ö·ô¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥ÂÔ¿©»ö·ô¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ·ô¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥«ー¥É¡×¤ò³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥Ã¥¯¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Í¥ÂÔ¿©»ö·ô¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥¯¥«ー¥É¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤À¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥«ー¥É¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÌó3000Å¹¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤ª¿©»ö·ô¥¸¥§¥Õ¥°¥ë¥á¥«ー¥É¡×¤Ï¡¢³°¿©»º¶È´ØÏ¢¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¶¨²ñ¤òÊìÂÎ¤Ë¡¢Á´¹ñÌó3Ëü5000Å¹ÊÞ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç¶â·ô¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤òÍ¥ÂÔÉÊÌÜ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï³°¿©Àì¶È¤Î´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³°¿©¤«¤é»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Ê¤á¤¿´ë¶È¤ä¡¢³°¿©»º¶È¸þ¤±¤ËÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¼çÎÏ»ö¶È¤Î¶ÈÀÓÆ°¸þ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë³°¿©Àì¶È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢³ô²Á»ØÉ¸Åª¤Ë³ä°Â´¶¤Î¤¢¤ëÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¹¶â¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï´¹¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤â¤³¤ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¥ÂÔ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð´¹¶â»þ¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ËÍÍø¤ÊÀ©ÅÙ¤È¸À¤¨¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢³ô²Á»ØÉ¸¤Î³ä°ÂÅÙ¤ò·×¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤ÆPBR¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PER¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë½ãÍø±×¤Ï¡¢´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¯¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëÇÛÅö¶â¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤ÎºÛÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢PBR¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë½ã»ñ»º¡Ê¼«¸Ê»ñËÜ¡Ë¤Ï¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÊÑÆ°À¤¬¾®¤µ¤¯¡¢´è¶¯¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£À¤¤Ë½Ð²ó¤ë¡Ö¥Ð¥ê¥åー³ô»Ø¿ô¡×¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ¤âPBR¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¾ï¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄãPBR¡á¥Ð¥ê¥åー³ô¡×¡¢¡Ö¹âPBR¡á¥°¥íー¥¹³ô¡×¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ü¡ÖÎ¢¥Þ¥Ã¥¯Í¥ÂÔ¡×¤Î¥¹¥¿ー¥¼¥ó¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ
¡¡¥¹¥¿ー¥¼¥ó <8043> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¡¢Á´¹ñÃÜ»º¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤òÊìÂÎ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¿©Æù²·Çä¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡¦Âç¼ê¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é³¤³°¤Ë¤â»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É1¹æÅ¹¤«¤é¥Óー¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ3·î´üËö¤ò´ð½à¤Ë200³ô°Ê¾å600³ôÌ¤Ëþ¤Î³ô¼ç¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥«ー¥É1000±ßÊ¬¤ÎÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÎ¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£600³ô°Ê¾å¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥«ー¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤«¤é¤ÎÁªÂò¤È¤Ê¤ë¡£¹ñÆâ¤Î¿©Æù¾ÃÈñÎÌ¤ÏÄãÀ®Ä¹¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÎÏÂµí¿Íµ¤¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë½£»º¡ÖWagyu¡×¤ÎÈî°é¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯3·î´ü¤òºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤¹¤ë¸½¹ÔÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÏÄ¶²áÃ£À®¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ºò½©¤Ë¤Ï¼¡´üÃæ´ü5¥«Ç¯·×²è¤âÈ¯É½ºÑ¤ß¤À¡£³¤³°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À®Ä¹Åê»ñ¤È¼ý±×À¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢ROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë10¡ó°Ê¾å¡¢DOE¡Ê³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡Ë3¡ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£´üÍ½ÁÛROE¤Ï8.8¡ó¤Ç¡¢PBR0.8ÇÜÂæ¤È¤¤¤¦¿å½à¤Ë¤Ï³ä°Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÎëÌÐ´ï¹© <6405> [Åì¾Ú£Ó]¤Ï¡¢½¼Å¶µ¡³£¤«¤éÊÆÈÓ²Ã¹©µ¡³£¡¢ÊñÁõ»ñºà¤Ê¤É¤ËÅ¸³«¡¢¹ñÆâ¤Î¾®·¿¼÷»Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¥·¥§¥¢80¡ó¤òÀê¤á¡¢³¤³°»Ô¾ì³«Âó¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£3·î´üËö¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ100³ô°Ê¾å¤Î³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥°¥ë¥á¥«ー¥É¤òÊÝÍ³ô¼°¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¤Æ500～1Ëü±ßÊ¬Â£Äè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯3·î´ü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿·Ãæ´ü3¥«Ç¯·×²è¤Ç¤Ï¡¢³¤³°»Ô¾ìÅ¸³«¤Î²ÃÂ®¤È¿·¹©¾ì½×¹©¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤ÆROE12¡ó¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¼ê¼÷»Ê¥Á¥§ー¥ó¸þ¤±¼ûÍ×°ì½ä¤äÀ½Â¤¸¶²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓ±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢Â¤â¤È³ô²Á¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹À¤Ï¹â¤¤¡£PBR¤Ï1.1ÇÜÂæ¡£Ã»´ü¶ÈÀÓ¤ÎÄìÂÇ¤Á¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð³ô²ÁºÆÉ¾²Á¤ÎÍ¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¥Ë¥¤¥¿¥« <4465> [Åì¾Ú£Ó]¤Ï¡¢ÀöºÞ¡¦Àö¾ôºÞ¤«¤é´¶À÷ÂÐºöÀ½ÉÊ¡¢¸Ç·ÁÇ³ÎÁ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¤ËÅ¸³«¡£5·îËö¤È11·îËö¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢100³ô°Ê¾å1000³ôÌ¤Ëþ¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤Ë¥¸¥§¥Õ¥°¥ë¥á¥«ー¥É500±ßÊ¬¤ÎÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1000³ô°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï´üËöÍ¥ÂÔ¤Ç5000±ßÁêÅö¤Î¥®¥Õ¥ÈÎ¹¹Ô·ô¡¢Ãæ´ÖÍ¥ÂÔ¤Ç5000±ßÁêÅö¤Î¥¸¥§¥Õ¥°¥ë¥á¥«ー¥É¤Þ¤¿¤Ï¼«¼Ò¥°¥ëー¥×À½ÉÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Î¶ÈÌ³ÍÑÀöºÞ¤Ç¤Ï³°¿©»º¶È¤ÎÇä¾å¹â¡¢¸Ç·ÁÇ³ÎÁ¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Î½ÉÇñµÒ¿ô¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï´¶À÷¾ÉÂÐºöÀ½ÉÊ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Ë¤Ï¼çÎÏÀ½ÉÊ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£³°¿©¡¦½ÉÇñ¶È³¦¤È¤â¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢±ÒÀ¸¡¦°ÂÁ´ÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¿»Æ©Í¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¡£º£´ü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·Ãæ´ü3¥«Ç¯·×²è¤Ç¤Ï¡¢¼ý±×À¸þ¾å¡Ê28Ç¯5·î´üÌÜÉ¸ROE8¡ó°Ê¾å¡Ë¤È³ô¼ç´Ô¸µ¶¯²½¡ÊÆ±DOE3¡ó°Ê¾å¤Èµ¡Æ°Åª¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£PBR¤Ï1ÇÜ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¿Æ»Ò¾å¾ìÌÃÊÁ¤ÎÉÔÆó²È¤âÍ×¥Þー¥¯
¡¡ÉÔÆó²È <2211> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¡¢À½²Û»ö¶È¤ò¼çÎÏ¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±¿±Ä¡£12·î´üËö¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ100³ô°Ê¾å¤Î³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±¼Ò¥°¥ëー¥×Å¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤òÊÝÍ³ô¼°¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¤Æ3000～6000±ßÊ¬ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°û¿©¤Ç¤ÎÍøÍÑ°Ê³°¤ËÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î²Û»Ò¹ØÆþ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£¸¶ºàÎÁ¹âÆ¤È¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÎ»»¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤ä¿·À½ÉÊÅêÆþ¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¶ÈÀÓ¤Ï²óÉü´ðÄ´¡£º£Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£PBR¤Ï1.1ÇÜÂæ¡£»ý¤Á³ôÈæÎ¨54¡ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»³ºêÀ½¥Ñ¥ó <2212> [Åì¾Ú£Ð]¤ÎÆ°¸þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º <9842> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ーÂç¼ê¤Ç¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤äÅâÍÈ¤²ÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤é¤ä¤Þ¡×¤Ê¤É³°¿©»ö¶È¤Ë¤âÅ¸³«¡£2·îËö¤È8·îËö¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ100³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ³ô¼°¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¤Æ³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤ò1100～1Ëü1000±ßÊ¬ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥ÂÔ·ô¤Ï¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¿©Å¹ÊÞ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¾®Çä¡¦³°¿©¤È¤â¤Ë¿·µ¬½ÐÅ¹¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤ä¸¶²Á¾å¾º¤¬Íø±×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢26·î2·î´ü¤ÎÍø±×Í½ÁÛ¤Ï²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢PB¡Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¾¦ÉÊ³È½¼¤äÅ¹ÊÞ±¿±Ä¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥¹ç¤Î·ã¤·¤¤¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢PBR¤Ï0.9ÇÜÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥¹¥¥ó <4665> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¡¢À¶ÁÝ¡¦±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¼çÎÏ¤Ç¡¢¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¤Ê¤É³°¿©¤â·ó±Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÊý¼°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3·îËö¤È9·îËö¤ò´ð½à¤Ë100³ô°Ê¾å¤Î³ô¼ç¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô1000±ßÊ¬¡¢300³ô°Ê¾å¤Ç2000±ßÊ¬¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝÍ´ü´Ö¤¬3Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£Í¥ÂÔ·ô¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¤ä»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¤Î¥â¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹ <8153> [Åì¾Ú£Ð]¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Õー¥É»ö¶È¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢º£´ü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿3¥«Ç¯Ãæ´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ç¤ÏROE7¡ó°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤ÏDOE3¡ó¤Þ¤¿¤ÏÇÛÅöÀ¸þ60¡ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤À¡£PBR¤Ï1.3ÇÜ¡£Ë¬ÈÎ»ö¶È¤Î¼ý±×À¸þ¾å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥ê¥ª¥ó <6823> [Åì¾Ú£Ð]¤ÏÌ±´Ö¸¦µæµ¡´Ø¤òÈ¯¾Í¤È¤¹¤ëÊäÄ°´ï¤Î¹ñÆâºÇÂç¼ê¡£Ä°ÎÏ¸¡ººµ¡¡¢²»¶Á¡¦¿¶Æ°·×Â¬´ï¡¢ÈùÎ³»Ò·×Â¬´ï¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥¯¥êー¥ó¥ëー¥à¸þ¤±¤ÎÈùÎ³»Ò·×Â¬µ¡´ï¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£3·î´üËö¤ò´ð½à¤Ë100³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊäÄ°´ï¤Î³ä°ú·ô¤È¤È¤â¤ËÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Î¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¸¥§¥Õ¥°¥ë¥á¥«ー¥É¤ò500～1Ëü±ßÊ¬Â£Äè¡£ÊÝÍ´ü´Ö¤¬3Ç¯°Ê¾å¤ÇÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ´üÅª¤ËROE10¡ó°Ê¾å¡¢Îß¿ÊÇÛÅö¡¦ÇÛÅöÀ¸þ30¡ó°Ê¾å¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£PBR¤Ï1.0ÇÜÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
