¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¥µ¥Ã¥«ーÉô¤¬ÁÏÉô¤·¤¿¤Î¤Ï2002Ç¯¡£¼¯»ùÅç¼Â¶È¤Î¾¾ß· Î´»Ê Áí´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¥µ¥Ã¥«ーÉô¤òºî¤ë¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÍÂ¼´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤¬½¢¿¦ÌÌÀÜ¡£¤½¤³¤«¤éÍÂ¼´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¼Ô¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(ÃæÅùÉô´ÆÆÄ»þÂå¤ÎÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¶µ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¸©Æâ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Êì¹»¤Î¼¯»ùÅç¼Â¶È¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤¿¤Î¤¬20Ç¯Á°¡£¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸ÞÎÎ ½ß¼ù Áª¼ê¤é¤òÍÊ¤·Áª¼ê¸¢¤Î¸©Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¡£Åö»þ¤Ï¡¢ÃÝ¸µ¿¿¼ùÁí´ÆÆÄ¤¬¹âÅùÉô¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÁ´¹ñ¤ÎÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(ÃÝ¸µ¿¿¼ù´ÆÆÄ¡¦Åö»þ¡Ë
¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢ËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡©ËÜµ¤¤Ç¹ñÎ©¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡©°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤½¤³¤Ê¤ó¤À¡×
2014Ç¯¡¢¸½ºß¤ÎÃÝ¸µÁí´ÆÆÄ¤«¤é¹âÅùÉô¤Î´ÆÆÄ¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£
(ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«ー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÂ¼´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤½¤¦´Å¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âè90²óÂç²ñ¤Î¸©Âç²ñ ·è¾¡¡£ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌîÖÖ½ßÌéÁª¼ê¤òÍÊ¤·¤Æ¤âÍ¥¾¡¤Ê¤é¤º¡£Àî粼¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿µÌÅÄ·ò¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¥Áー¥à¤â¸©Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(¸©Âç²ñ·è¾¡ÇÔÀï¸å¤Î¿ÀÂ¼¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à)
¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¿ÍÀ¸¡£¤³¤Î¼ºÇÔ¤¬À®¸ù¤ËÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¾¡¤È¤¦¡×
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï¾¡¤È¤¦¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ç³èÌö¤¹¤ë髙¶¶Âç¸ç Áª¼ê¤ÎÂå¤«¤é¸©Âç²ñ7Ï¢ÇÆ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J¥êー¥°¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯Áª¼ê¤â¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
(¼Â¶·)
¡Ö¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¤Ï¡Ø²¦¡Ù¤¬¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤âÊ¡ÅÄ»Õ²¦¡ª
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë³Ø¹»¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£¿ÀÂ¼¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤¬¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬Áý¤¨¡¢6Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤³¤Î¿Í¤âÃæÅùÉô¤Ë¡£ÈëÂ¢±ÇÁü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¡ÅçÏÂµ£Áª¼ê¡¦Åö»þ¾®³Ø6Ç¯À¸¡Ë
¡ÖÁê¼ê¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¥Ñ¥¹¤ò²ó¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¼é¤ì¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÍÂ¼´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¹ï¤ó¤À¿ÀÂ¼¥Ò¥¹¥È¥êー¡£¿ÍÀ¸¤òÍÉ¤é¤¹1ÅÀ¤¬¤¢¤ëー¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î³èÌö¤Ï¾Íè¤Î¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÍÉ¤é¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£