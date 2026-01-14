WBA²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡¡ÎáÏÂ¤Î·ãÆ®²¦¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»î¹ç¤Ç¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê30¡Ë¤¬¡¢CBC¥é¥¸¥ª¡ÖÃÝÆâÍ³·Ã¤ÎGood¡¡Shape¡¡Navi¡×¤Ë½Ð±é¡£ÎáÏÂ¤Î·ãÆ®²¦¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä²¦¼Ô¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤ÐÂç·ãÆ®¤ÎÏ¢Â³¡£¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¾ï¤Ë´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¡£
¡¡Äé¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÎÍâÆü¤ÏÄ«¥¤¥Á¤ÇÉÂ±¡¤Ë¡Ê½ý¤ò¡ËË¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£¡Ê»î¹çÁ°¤Ë¡ËÍ½Ìó¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡»æ°ì½Å¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿·ê¸ý°ìµ±Àï¡¢°æ¾åÂó¿¿Àï¡¢Èæ²ÅÂç¸ãÀï¡Ä¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢Àï¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÎÍâÆü¤Ë¤ÏÌó4»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀÞ¤ì¤¿É¡¹ü¤ÎÀ°Éü¼ê½Ñ¤ò¤·¡¢Îö½ý¤òË¥¹ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ë¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¤¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ê»î¹ç¤Ë¡ËÎ×¤à¤Ã¤ÆÀ¨¤¤Àº¿ÀÎÏ¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤¿¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê·ãÆ®¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡©
¡¡Äé¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎý½¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Ç¶²¤í¤·¤¯¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¡¢½é¤á¤Æ¤Î»þ¤Ï¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¥¥Ä¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡ÖÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äé¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é»î¹ç¤À¤È¤É¤ó¤Ê¤ËÄË¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤â¡È¤¢¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤ó¤À¤«¤éÉé¤±¤ë¤Î¤Ï³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£·ù¤À¤±¤É³«¤Ä¾¤ì¤ë¡×¤È¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£