ÍýÍ³¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔÄ´¤¬Â³¤¯¡Ä¡£¤½¤ì¡¢¡È¥Û¥ë¥â¥ó¼þ´ü¤Î¥º¥ì¡É¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
¡ÖÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¤¬Â³¤¯¡×¡ÖÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤ÎÇÈ¤¬Âç¤¤¤¡×¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÍýÍ³¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔÄ´¡É¤ò´¶¤¸¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¥ê¥º¥à¤ÎÊÑ²½¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤ë¤ÈÂÎÄ´¤âÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
½÷À¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Î§¿À·Ð¤äÂÎ²¹¡¢¿çÌ²¡¢µ¤Ê¬¤Î°ÂÄê¤Ê¤É¤¬ºÙ¤«¤¯Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬40ÂåÁ°¸å¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥º¥à¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ëº¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖºòÆü¤Ï¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ëº£Æü¤Ï¤À¤ë¤¤¡×¡ÖÍýÍ³¤â¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÉ¤é¤®¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÄ´À°µ¡Ç½¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡È¤¤¤ÄÉÔÄ´¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤«¡É¤òÃÎ¤ë¤ÈÂÐ½è¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
ÉÔÄ´¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï°ìÄê¤Î¼þ´üÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡¢Èè¤ì¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢µ¤Ê¬¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Æü¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤«¤±Êý¤äµÙ¤ßÊý¤òÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´¤ò¥á¥â¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡Öº£Æü¤ÏÌµÍý¤·¤Ê¤¤Æü¡×¡Öº£Æü¤ÏÆ°¤±¤ëÆü¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ÃÌ×¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
À°¤¨¤ë°Õ¼±¤¬Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡È¥é¥¯¤ÊÂÎ¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë
¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊÑ²½¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ä¿çÌ²¡¢¿©»ö¡¢µÙÍÜ¤Î¼è¤êÊý¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÉ¤é¤®¤ÎÉý¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼þ´ü¤òÍý²ò¤·¡¢ÇÈ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²á¤´¤·Êý¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤¬¡ÖÌµÍý¤·¤Á¤ã¥À¥á¡×¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¡£Ç¯Îð¤Î¤»¤¤¤ÈÊÒ¤Å¤±¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸³èÌÌ¤òÀ°¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
