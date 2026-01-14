¡Ú¥«¥È¥Ñ¥ó»÷¡¦MAXÂÎ½Å104kg¡Û¤Õ¤Ã¤¯¤é½÷À·Ý¿Í¤¬2Ç¯Á°¤Ë¡ÈÆþÀÒºÑ¤ß¡ÉÈ¯É½¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÎÏ¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡1·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤À¡£¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¤Î¥«¥È¥Ñ¥ó¤³¤È¡È²ÃÆ£°½»Ò»÷¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈÖÀë¤Î»þÅÀ¤ÇÃ¯¤«¤¬·ëº§È¯É½¤ÈÀú¤êVTR¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌßÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ô4Ç¯È¾ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü½é¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¡£¼ÂºÝ¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¤¹¤Ç¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ØÎØ¤ò¸«¤»¤Æ¡Ô¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âè2´ØÀá¤Þ¤Ç¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¤È¹ðÇò¡£¤µ¤¹¤¬¿ÈÄ¹151.7cm¡¢ÂÎ½Å104kg¤È¤¤¤¦¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÂÎ·¿¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÌßÅÄ¤Ï¡Ô´é¤Ï¥«¥È¥Ñ¥ó¡ªÂÎ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡ª¡Õ¤È¼«¾Î¤¹¤ë¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê·Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥â¥Æ¤Þ¤¯¤ë¡ÈÆù¿©·Ï½÷»Ò¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¿ôÂ¿¤¤¡£¤µ¤é¤ËÊÒÉÕ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¡È±øÉô²°¡É½÷»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2015Ç¯¤Ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥¯¡¼¥ëÅìµþ¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÃË½÷·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¡ØÃª¤«¤é¥Ö¥¿¤â¤Á¡Ù¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤â¡¢2017Ç¯¤Ë²ò»¶¡£¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤â¡¢Æ±Ç¯¤ËÃË½÷·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¤Î¡Ø¶î¤±È´¤±¤Æ·Ú¥È¥é¡Ù¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð±é¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÂÞ¤È¤¸¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤âÈ¯Çä¤·¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ø¶î¤±È´¤±¤Æ·Ú¥È¥é¡Ù¤ò²ò»¶¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ç¤¹¡£ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤Ï·ã¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ë²è¤Ë¤âÄ©Àï¡£Æù¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç87kg¤«¤é76.8kg¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤Ç69.4kg¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¤â´é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡Ô85¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È´é¤ËÆù¤¬¤Ä¤¯¡Õ¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢
¡ÔµÈ½»¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¡¢¸øÉ½¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É·ëº§¤·¤Æ¤¿¿Í¤Ã¤ÆÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤«¡Õ
¡ÔÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê·ëº§¤«¡Ä¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸øÉ½ºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¸òºÝ¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º´¶¥¼¥í¡É´¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡È¤ªÏ³¤é¤·¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÈà»á¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤Ï±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ÌßÅÄ¤µ¤ó¤Ï·Ý¿Í³èÆ°°Ê¾å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÂÎ·¿¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡È¥×¥é¥¹¥µ¥¤¥º¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿Éþ¤ä²¼Ãå¤Ï¿Íµ¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡È´é¤Ï¥«¥È¥Ñ¥ó¡É¡£Éþ¤¬±Ç¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¹¬¤»ÂÀ¤ê¡É¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª