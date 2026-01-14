´öÅÄ¤ê¤é¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLaugh¡ÙËÜÆüCD¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ö²»³Ú¥Ê¥¿¥ê¡¼¡×ÆÃ½¸¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¥³¥é¥Ü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥³¥á¥ó¥È·ÇºÜ¤â
´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLaugh¡Ù¤ÎCD¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö²»³Ú¥Ê¥¿¥ê¡¼¡×¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿ËÜ¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¡¢ËÜºî¤Î½é²óÈ×Disc2¤Ë³Ú¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Îµ°À×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¶¦ÄÌ¤ÎDisc1¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¸å¾Ï¼çÂê²Î¡ÖÀÄ½Õëð²Î feat. ano¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´üÂè1¥¯¡¼¥ë ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¡¢ABEMA¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×2025Ç¯4·î-¼çÂê²Î¡ÖÎøÉ÷¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3 ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖActor¡×¤Ê¤É¤Î´ûÈ¯¶Ê10¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢º£ºî¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤ò¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖLatata¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¡¢¤½¤·¤ÆÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¼ç±é¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖCafe Latte¡×¤ÎJapanese Ver.¤Ê¤ÉÁ´13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÎDisc2¤Ë¤Ï¡¢Â¿¿ô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î18¶Ê¤ËµÚ¤Ö¥³¥é¥Ü¶Ê&¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿¡£¥Õ¥¸¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢Îâ¡¢milet¡¢Aimer¡¢Creepy Nuts¡¢Ayase¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢º´Æ£Àé°¡ÈÞ¡¢ano¡¢»³ºê°é»°Ïº¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¡¢EIKO¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¡¢shin¡Ê»í±©¡Ë¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¡¢¤Þ¤é¤·¤£ ¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢±Ç²è¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢A5¥µ¥¤¥ºÆÃÀ½¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëPhoto Book¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤âÃ´Åö¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÀÐÅÄ¿¿À¡¤Ë¤è¤ë¡¢36P¤ËµÚ¤Ö¡È¥é¥Õ¡É¤Ê´öÅÄ¤òÂª¤¨¤¿1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLaugh¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤À¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î¼Â»Ü¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥·¡¼¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤ÎÊü±Ç¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨À§ÈóÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ã´öÅÄ¤ê¤é LIVE TOUR 2026 ¡ÈLaugh¡É¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£5·î5Æü¡¢6Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡¢5·î16Æü¡¢17Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡¢¤½¤·¤Æ¡¢5·î23Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ÎÁ´3¥«½ê5¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLaugh¡ÙÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿ÀÆàÀî¤Î¹ñÆâ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÉõÆþÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ë±þÊç½ÐÍè¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLaugh¡Ù
ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
ÇÛ¿®Í½ÌóURL¡§https://lnk.to/laugh_lilas
CD¥ê¥ê¡¼¥¹¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
CD¹ØÆþ¡§ https://Lilas.lnk.to/2ndAL_Laugh
¢§´öÅÄ¤ê¤é¡ØLaugh¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡¡¡Ö²»³Ú¥Ê¥¿¥ê¡¼¡×ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸
https://natalie.mu/music/pp/ikutallilas
ÉÊÈÖ¡§¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û XSCL-127~9 /¡¡¡ÚÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¡ÛXSCL-130
»ÅÍÍ¡§¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û CD2Ëç¡ÜA5¥µ¥¤¥ºÆÃÀ½¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÜPhoto Book¡Ü2026Ç¯5·î¥Ä¥¢¡¼¥Á¥±¥Ã¥ÈÉõÆþÀè¹Ô¼Â»Ü
¡ÚÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¡Û CD1Ëç¡Ü2026Ç¯5·î¥Ä¥¢¡¼¥Á¥±¥Ã¥ÈÉõÆþÀè¹Ô¼Â»Ü
²Á³Ê¡§¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û 4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÚÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¡Û 3,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿¶Ê
[Disc 1:CD]¡¡¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ ¶¦ÄÌ
1.Actor¡¡/¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3 ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
2.ÎøÉ÷¡¡/¡¡ABEMA¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×2025Ç¯4·î-¼çÂê²Î
3.Latata¡¡¢¨¿·¶Ê
4.É´²ÖåçÍð¡¡/¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´üÂè1¥¯¡¼¥ë ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
5.Voyage¡¡/¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¹â¹»¥À¥ó¥¹Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖLOVE¥À¥ó2026¡×²ÝÂê¶Ê
6.With¡¡/¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¥í¥°¡Ù¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ó¥°
7.Sign¡¡/¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖÆ©ÌÀ¤Ê¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡×¼çÂê²Î
8.Cafe Latte¡¡/¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡ÙÁÞÆþ²Î Japanese Ver.¡¡¢¨¿·¶Ê
9.ÀÄ½Õëð²Î ¡Ò´öÅÄ¤ê¤é feat. ano¡Ó¡¡/¡¡±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¸å¾Ï¼çÂê²Î
10.¥Ï¥ß¥ó¥°¡¡/¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
11.P.S.¡¡/¡¡±Ç²è¡Ø£±ÉÃÀè¤ÎÈà¡Ù¼çÂê²Î
12.DREAMER
13.¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¡¢¨¿·¶Ê
[Disc 2:CD]¡¡ ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× ¸ÂÄê
1.Aitai ¡Ò²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä Cover¡Ó
2.¤¿¤ê¤Ê¤¤¤¹¤¯¤Ê¤¤ ¡Ò¥Õ¥¸¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯ feat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ó
3.SWEET MEMORIES ¡Ò¾¾ÅÄÀ»»Ò Cover¡Ó
4.0X1=LOVESONG (I Know I Love You) [Japanese Ver.] ¡ÒTOMORROW X TOGETHER feat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ó
5.ÊõÀÐ ¡ÒÎâ feat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ó
6.¤ª¤â¤«¤² ¡Òmilet ¡ß Aimer ¡ß ´öÅÄ¤ê¤é (produced by Vaundy)¡Ó
7.¤Ð¤«¤Þ¤¸¤á ¡ÒCreepy Nuts ¡ß Ayase ¡ß ´öÅÄ¤ê¤é¡Ó
8.Free Free Free ¡ÒÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é feat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ó
9.Àþ¹á²Ö²Ð ¡Òº´Æ£Àé°¡ÈÞ feat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ó
10.¤¤¤Î¤Á¤ÎÌ¾Á° ¡Ò±Ç²è¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤è¤ê Cover¡Ó
11.¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢ ¡Ò¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê Cover¡Ó
12.ÀäÀäÀäÀäÂÐÀ»°è ¡Òano feat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ó
13.LIKE¡¢½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯ ¡Ò»³ºê°é»°Ïº feat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ó
14.SHINSEKAI¤è¤ê ¡Òano ¡ß ´öÅÄ¤ê¤é¡Ó
15.Ì´¸«¤ë16ºÐ ¡Ò´öÅÄ¤ê¤é feat. ÎëÌÚ²íÇ· / ¥·¥ã¥Í¥ë¥º Cover¡Ó
16.Sing along!!! ¡ÒEIKO & shin feat. ´ö⽥¤ê¤é¡Ó
17.TIME TO LUV ¡Ò¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó feat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ó
¢§¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLaugh¡Ù ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp ¡Ä ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ -Type A-
¡¦HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ -Type B-
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ -Type C-
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ -Type D-
¡¦Sony Music Shop ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ -Type E-
¡¦TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ -Type F-¡¡¢¨TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦WonderGOO/¿·À±Æ²Á´Å¹¡Ê°ìÉôÅ¹çÔ½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¿·À±Æ²WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ -Type G-
¡¦Neowing¡ÊCDJAPAN¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ -Type H-
¡¦¶Ì¸÷Æ²/¥Ð¥ó¥À¥ì¥³¡¼¥É/¥é¥¤¥ª¥óÆ²/¥¤¥±¥ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡ÊEC¥µ¥¤¥È´Þ¤à¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ -Type I-
¡¦´öÅÄ¤ê¤é±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ -Type J-
¢§Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ´öÅÄ¤ê¤é 2nd AL ¡ØLaugh¡Ù¤ò´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¤·¤ª¤ê ¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤´Í½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á12:00¡Á12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ûÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤´Í½ÌóÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¡¦Amazon.co.jp
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡¦HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦Sony Music Shop
¡¦TSUTAYA
¡¦WonderGOO / ¿·À±Æ²
¡¦¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°
¡¦¶Ì¸÷Æ²
¡¦´öÅÄ¤ê¤é±þ±çÅ¹ÆÃÅµ
¢¨Í½Ìó¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÅµ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¡´öÅÄ¤ê¤é 2nd¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ØLaugh¡Ù È¯ÇäµÇ°CD¥·¥ç¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢À§ÈóÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨¼Â»Ü´ü´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡Û
¥Ç¥¶¥¤¥óA·Ç¼¨Å¹ÊÞ
¡¦SHIBUYA TSUTAYA B2F ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹ ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥óB·Ç¼¨Å¹ÊÞ
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹ ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹ ¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
¢¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¸ÂÄê ¡ÖLaugh¡×È¯ÇäµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö´öÅÄ¤ê¤éÊ£À½¥µ¥¤¥ó&¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê ¡ØLaugh¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥·¡¼¥È¡×¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡¡´öÅÄ¤ê¤é 2nd AL ¡ÖLaugh¡×
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§XSCL-127¡Á129 / ¡ï4,800 (ÀÇ¹þ)
CD2Ëç¡ÜA5¥µ¥¤¥ºÆÃÀ½¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÜPhoto Book¡Ü2026Ç¯5·î¥Ä¥¢¡¼¥Á¥±¥Ã¥ÈÉõÆþÀè¹Ô¼Â»Ü
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡§XSCL-130 / ¡ï3,800 (ÀÇ¹þ)
CD1Ëç¡Ü2026Ç¯5·î¥Ä¥¢¡¼¥Á¥±¥Ã¥ÈÉõÆþÀè¹Ô¼Â»Ü
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ü¤¯¡Ë
¢¡HMV¸ÂÄê ¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤òÊü±Ç¡ª
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢HMV¤Î°Ê²¼ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ´öÅÄ¤ê¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
À§ÈóÅ¹Æ¬¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊü±Ç´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦£È£Í£Ö¡¡¥¨¥½¥éÃÓÂÞ ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦£È£Í£Ö¡õ£Â£Ï£Ï£Ë£Ó¡¡SHIBUYA ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦£È£Í£Ö¡¡¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¡¦£È£Í£Ö¡¡±É ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡¦£È£Í£Ö¡¡ºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¢¡£È£Í£Ö¡õ£Â£Ï£Ï£Ë£Ó¡¡SHIBUYA¸ÂÄê Ä¾É®¥³¥á¥ó¥È¥«¡¼¥É·Ç¼¨¡ª
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢´öÅÄ¤ê¤é Ä¾É®¥³¥á¥ó¥È¥«¡¼¥É¤òÅ¹Æ¬¤Ë·Ç¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊü±Ç´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦£È£Í£Ö¡õ£Â£Ï£Ï£Ë£Ó¡¡SHIBUYA ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¸ÂÄê Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ·Ç¼¨¡ª
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢´öÅÄ¤ê¤é Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤òÅ¹Æ¬¤Ë·Ç¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊü±Ç´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹ ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
◾️¡ã´öÅÄ¤ê¤é LIVE TOUR 2026 ¡ÈLaugh¡É¡ä
¡Ô¹ñÆâ¸ø±é¡Õ
[Ê¼¸Ë¸ø±é] ¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡¦µÙ¡Ë³«¾ì 15:00 / ³«±é 16:00
[¿ÀÆàÀî¸ø±é] ¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:00
2026Ç¯5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 14:30 / ³«±é 16:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
»ØÄêÀÊ \9,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨6ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡£¤¿¤À¤·ºÂÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï5ºÐ°Ê²¼¤Ç¤â¡¢1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢5ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÇºÂÀÊ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤¤ª»ÒÍÍ1Ì¾¤Î¤ßÉ¨¾å¤Ç´Õ¾Þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë¤´Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Î¿ÈÊ¬¾Ú³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´»ö¾ð¤Ë¤è¤ëÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ùÅÏ¤ª¤è¤ÓÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÅöÆü¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß»£±Æ²ÄÇ½(ÀÅ»ß²è¡¦Æ°²è¤È¤â)
¢§Lilas MEMBERSHIP²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ
¡¦¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¿½¹þ¤ßÂÐ¾Ý¼Ô¡§Lilas MEMBERSHIP²ñ°÷¤ÎÊý¡¿¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËLilas MEMBERSHIPÍ¸ú²ñ°÷¤ÎÊý
¢¨¤Þ¤À²ñ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤Ï¼õÉÕ½ªÎ»»þ¡Ê2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)23:59¡Ë¤Þ¤Ç¤ËLilas MEMBERSHIP¤Ë¤´Æþ²ñ¤Î¤ª¼êÂ³¤¤ò´°Î»(=¹ØÆþ³ÎÄê)¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Ë¤Æ¤ª¼êÂ³¤¤Î¾ì¹ç¡¢¤´Æþ²ñ´°Î»¤ÎÈ¿±Ç¤Þ¤Ç¤Ë3»þ´ÖÄø¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ²ñ¡§https://go.weverse.io/qt3S/mleishx9
¡Ô¥½¥¦¥ë¸ø±é¡Õ
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨¸ø±é»þ´ÖÄ´À°Ãæ
¸ø±é¾ì½ê¡§¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë 올림픽공원 올림픽홀
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§Á´ÀÊ KRW 135,000¥¦¥©¥ó¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄêºÂÀÊ¡Ë
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§1¿Í3Ëç¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÍ½ÌóËç¿ô¹þ¤ß)
´ÑÍ÷»²²Ã²ÄÇ½¼Ô¡§8ºÐ°Ê¾å (2018Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ò´Þ¤à¡¢¤½¤Î°ÊÁ°¤Î½ÐÀ¸¼Ô)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä:Melon Ticket Global (https://tkglobal.melon.com/)
Í½ÌóÆüÄø
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀèÃåÈÎÇä»öÁ°Ç§¾Ú¤Î¤´°ÆÆâ
Ç§¾Ú´ü´Ö:2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë23:59:59(KST)
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Lilas MEMBERSHIP²ñ°÷
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÀèÃåÈÎÇäÆüÄø
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë20:00¡Á1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë23:59:59(KST)
