ÈýÂ¼¤Á¤¢¤¡¢¿·¶Ê¡ÖTHE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¥°¥ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×MV¸ø³«¡Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMPLAND PLAN¡Ù¾ÜºÙÂ³¡¹
ÈýÂ¼¤Á¤¢¤¤¬ËÜÆü1·î14Æü¡¢¿·¶Ê¡ÖTHE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¥°¥ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆ±³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖTHE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¥°¥ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤Ï2026Ç¯4·î15ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMPLAND PLAN¡Ù¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¾þ¤ëÂè1ÃÆ¤À¡£ÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤È¥Ó¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î´¶¾ð¤ò½Ö»þ¤ËÄÏ¤à¡Èmeiyo¡É¡ßÍ£°ìÌµÆó¤Î´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÈýÂ¼¤Á¤¢¤¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMPLAND PLAN¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
°Ê²¼¤Ë¿·¶Ê¡ÖTHE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¥°¥ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈýÂ¼¤Á¤¢¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
meiyo¤¿¤½¡¢meiyo¤¿¤½¡¼¡ª
½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡¦³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ä¶¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
meiyo¤¿¤½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆºÇ¹â¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ë¡£
²¾²ÎÏ¿¤ë»þÅÀ¤Ç¤È¤Æ¤â²Î¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¤Æ¤âÄ°¤¤¤Æ¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²»ºî¤ê¤Ë½ª»Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÂçÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êmeiyo¤¿¤½¤ÏËÜÊª¤À¤Ê¤¡¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼ê¡¢¹¤²¤Á¤ã¤¦
ÆüËÜ¸ì¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
Ï·¼ãÃË½÷¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªkiss
¨¡¨¡ÈýÂ¼¤Á¤¢¤
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Âè°ìÃÆÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖTHE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¥°¥ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://mayumura.lnk.to/superguruguru
¡¡
¢£8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMPLAND PLAN¡Ù
2026Ç¯4·î15ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://mayumura.lnk.to/AMPLANDPLAN_AL
¡ÚAÈ× / ´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (CD¡Ü¥°¥Ã¥º[T¥·¥ã¥Ä])¡Û
TFCC-81188¡¡6500±ß(Tax in)
¡ÚBÈ× / ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× (CD¡Ü¤Þ¤æ¤à¥é¥¸¥ªCD)¡Û
TFCC-81189¡ÁTFCC-81190¡¡4500±ß(Tax in)
¡ÚÄÌ¾ïÈ× (CD)¡Û
TFCC-81191¡¡3500±ß(Tax in)
¢¨AÈ×¼ýÏ¿¤Î¥°¥Ã¥º(T¥·¥ã¥Ä)¤ÏXL¥µ¥¤¥º¤òÍ½Äê
¢¨BÈ×¼ýÏ¿¤Î¥é¥¸¥ª²»¸»CD¤Ï¡¢ÈýÂ¼¤Á¤¢¤¤¬YouTube¤ÇÄê´üÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤æ¤à¥é¥¸¥ª ¡ÈAMPLAND PLAN¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ(²¾)¡×¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
¢¨CD¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê
01.ÁÛ¤¤¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤¾
¡¡(SCRAP ¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡ØÆæ¤À¤é¤±¤ÎÆî¶ËÂçÎ¦¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°)
02.THE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¥°¥ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë
03.again
04.½ÂÃ«¤Õ¤ê¡¼¤Õ¤©¡¼¤ë
05.Å·»È¤¬¸½¤ì¤¿¤Ã¡ª
06.EVERY DAY(Japanese ver.)
07.¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë
08.Á´¤¯¤¿¤À¡¢»ä¤Ê¤À¤±
09.¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤À±¤Î¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÎø¤Î¤¯¤»¤Ë¤Í
10.¼öÊ¸¡§¥¢¥Ö¥ï¥¢¡¼(¢Á¡®-¡)¢¿¨¬¡ùŽß.*¡¦Ž¡Žß¹Í¤¨¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¿
11.¤½¤³¤Ë¤¤¤ì¤ÐOK
12.¾Ã¤¨¤Ê¤¤
¡¡(SCRAP ¡Ø¥ê¥¢¥ëËº¤ìÊªÃµÄå¤È1Ëü¿Í¤ÎÃæ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿²ÎÀ¼¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°)
13.À¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Î¿·¶Ê
¢§Special Track(CD only)
14.¿È¤ò¤Þ¤«¤¹
15.ËÜµ¤¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°(Piano ver.)
¡üÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Í½Ìó´ü´Ö¡§12/16(²Ð)20:30¡Á2026/2/15(Æü)23:59
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç10Ì¾¤ËÈýÂ¼¤Á¤¢¤¤¬¼ÂºÝ¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤Ç»£±Æ¤·¤¿1ÅÀ¤â¤Î¤Î¸ÂÄê¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡üÅ¹ÊÞÊÌÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉA
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥Á
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ªÅ¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉB
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆü¥È¥¤¥ºHP¤ËµºÜ
¢¨ÀèÃåÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìÅù¤Ç¤Î¤´¹ØÆþÊ¬¤Ë¤Ï¾åµÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¡¡
¢£¡ØÆæ¤À¤é¤±¤ÎÆî¶ËÂçÎ¦¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥° ³µÍ×
¼çÂê²Î¡§¡ÖÁÛ¤¤¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤¾¡×ÈýÂ¼¤Á¤¢¤(TOY¡ÇS FACTORY)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÈýÂ¼¤Á¤¢¤
¡¡
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÆæ¤À¤é¤±¤ÎÆî¶ËÂçÎ¦¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù
¡ÚÅìµþ¡Û
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¡Á2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¡¼¥«¥¹ ¥Ò¥ß¥Ä¥¥Á¥é¥Ü(Âç¥Û¡¼¥ë)
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)¡Á2026Ç¯5·î10Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥àÌ¾¸Å²°Å¹
¡ÚÂçºå¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î14Æü(ÌÚ)¡Á2026Ç¯7·î5Æü(·î)
²ñ¾ì¡§¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥àÂçºå¿´ºØ¶¶Å¹
¾åµ¤Û¤«¡¢²¬»³¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢µÜ¾ë¤Ç¤â³«ºÅÍ½Äê
¡ü¥×¥ì¥¤·Á¼°
½êÍ×»þ´ÖÌó120Ê¬¡¿¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·(2¡Á3¿Í¿ä¾©)¡¿²°Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ü¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Æî¶ËÂçÎ¦¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Ì¤¤À²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ÌÆæ¤È¿ÀÈë¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆî¶Ë´Ñ¸÷¥Ä¥¢¡¼¤Î»²²Ã¼Ô¡£²ø¤·¤²¤Ê¥¬¥¤¥É¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢Ææ¤á¤¤¤¿É¹¤ÎÆ¶·¢¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ÀéËüÇ¯Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ææ¤À¤é¤±¤Î»îÎý¤À¤Ã¤¿¡£±Êµ×ÅàÅÚ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿»îÎý¤ÎÈÖ¿Í¤¿¤Á¤âÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£É¹¤ÎÍÅÀº¡¢¿Í¸ì¤òÁà¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¤½¤·¤ÆµðÂç¤ÊÉ¹¤Î¥´¡¼¥ì¥à¡Ä¡Ä¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆæ¤À¤é¤±¤ÎÆî¶ËÂçÎ¦¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä(Ê¿Æü) °ìÈÌ¡§3,600±ß
Á°Çä(ÅÚÆü½Ë¡õ¥Ï¥¤¥·¡¼¥º¥ó) °ìÈÌ¡§3,900±ß
ÅöÆü(Ê¿Æü) °ìÈÌ¡§3,900±ß
ÅöÆü(ÅÚÆü½Ë¡õ¥Ï¥¤¥·¡¼¥º¥ó) °ìÈÌ¡§4,200±ß
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ
¼çºÅ¡¿´ë²èÀ©ºî¡§SCRAP
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§http://realdgame.jp/
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/scrap_official_insta/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/realdgame
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÈýÂ¼¤Á¤¢¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÈýÂ¼¤Á¤¢¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÈýÂ¼¤Á¤¢¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡ØÆæ¤À¤é¤±¤ÎÆî¶ËÂçÎ¦¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È