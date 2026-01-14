¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ò¥ó¥È¡Ù¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿²ò¶Ø¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¥¤¤Ê²Î»ì¥¿¥ª¥ë¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤â
¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¤¬¡¢3·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ò¥ó¥È¡Ù¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë4¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë6¶Ê¤ÎÌ¤È¯É½³Ú¶Ê¤ÎÂêÌ¾¤È¶Ê½ç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï5¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Êfeat.?????¡Ë¡×¡£¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ò¾·¤¤¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤Ï¸åÆü¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÎÞ¤òÌÜ¤ËÎ¯¤á¡¢Ñ³¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë½÷À¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢VICTOR ONLINE STORE¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¥¤¤Ê²Î»ì¥¿¥ª¥ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¥Í¥è¥ê²Î»ìÅêÉ¼¡×¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ë¥å¡¼¥Ç¥¤¡×¤è¤ê¡Öº£Ìë¡¢·¯¤Ë²ñ¤¨¤¿¤éÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤È¶¦¤Ë¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿º£²ó¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ2·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¥Ç¥âCD¡Ö¡É¥Ò¥ó¥È¡É¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ò¥ó¥È¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/kaneyorimasaru/hint.html
¢§¼ýÏ¿¶Ê[CD]¡§·×10¶Ê¡¡
1.¤¼¤ó¤Ö¥ª¡¼¥é¥¤¡ª
2.Åí¿§¥í¥Þ¥ó¥¹
3.ÀÖ¤¤¥®¥¿¡¼
4.¥ê¥Ü¥ó¤ò¤«¤±¤¿Îø¿´
5.¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Êfeat.¡©¡©¡©¡©¡©¡Ë
6.Æ¨¤²¤ÆÀ¸¤¤è¤¦
7.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹
8.¤ª¤ä¤¹¤ß¤Î²¹ÅÙ
9.¼ãÍÕ¤¿¤Á
10.RUN
¢§½é²ó¸ÂÄêÈ×A / B±ÇÁü[Blu-ray/DVD]
½é¥Û¡¼¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ø¤ÎÆ»É¸¥Ä¥¢¡¼ at NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë [2025.11.2£´]
¡Ê¼«¿È½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¡Á´¶Ê¼ýÏ¿¡Ë
¢§¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡¡¢¨·×5·ÁÂÖ
¡¦ÄÌ¾ïÈ× [CD] / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / VICL-66121
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A [CD+Blu-ray] / 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / VIZL-2506
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B [CD+DVD] / 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / VIZL-2507
¡¦VOS¸ÂÄê¥»¥Ã¥È [½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë+ GOODS] / 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦VOS¸ÂÄê¥»¥Ã¥È [½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë+ GOODS] / 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢ªVICTOR ONLINE STORE ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È ¡§¡¡
2nd¥¢¥ë¥Ð¥àµÇ°¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥»¥Ã¥È
¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¡¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¥¤¤Ê²Î»ì¥¿¥ª¥ë¡Û¡¡
¢§Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
ÃÆ¤¸ì¤ê¥Ç¥âCD ¡Ö¡É¥Ò¥ó¥È¡É¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¡¡¡Ê12/26¡Á2/1 23:59¡Ë
¢§FC²ñ°÷ÆÃÅµ
¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê ¡É¥Ò¥ó¥È¡É¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡¡
¢§³Æ¥Á¥§¡¼¥óÆÃÅµ
¡¦TOWER RECORDSÁ´¹ñ³ÆÅ¹¡¢TOWER RECORDS ONLINE¡§³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ A
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹¡¢HMV & BOOKS online¡§³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ B
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ C
¡¦VICTOR ONLINE STORE¡§³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ D
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¢§VOS¥µ¥¤¥ó²ñ¡ÊÀ¸ÇÛ¿®¡Ë
Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¡õ¤ªÌ¾Á°Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥É
¢§¡Ú¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¡Û2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ò¥ó¥È¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È
Âçºå¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë18:00½¸¹ç¡¿18:30¥¹¥¿¡¼¥È
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
½Ð±é¡§¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
Åìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë15:30½¸¹ç¡¿16:00¥¹¥¿¡¼¥È
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
½Ð±é¡§¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
¢£¡ã·¯¤È»ä¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö2026¡ä
2026Ç¯5·î21Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI
OPEN/START 18:00/19:00
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë²»³ÚÆ²
OPEN/START 16:00/17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§»ØÄêÀÊ¡§5,500±ß¡Ê¤ªÅÚ»ºÉÕ¤¡Ë¡¡
¾ÜºÙ¡§https://kaneyorimasaru.com/
¢£¡ãº£Æü¤òÑÛ¡¹ Vol3 ¡Á¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯µÇ°¡Á¡ä
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ« Spotify O-Crest
OPEN/START 18:00/18:30
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§Á°Çä¡§3,903±ß¡¡¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://kaneyorimasaru.com/
