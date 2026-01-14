Arche¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø´é¤Î¤Ê¤¤´µ¼Ô-µß¤¦¤«¡¢ºÛ¤¯¤«-¡ÙOP¶Ê¡Ödo for love¡×ËÜÆüÇÛ¿®¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡õÅìµþ¡¦Âçºå¥Ä¥¢¡¼·èÄê¤â
Arche¤¬¡¢2026Ç¯1·î8Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥Þ¡Ø´é¤Î¤Ê¤¤´µ¼Ô-µß¤¦¤«¡¢ºÛ¤¯¤«-¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ödo for love¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤È¤Ê¤ë¡Ödo for love¡×¤Ï¡¢ÎÑÍý´Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆArche¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤È½Å¸ü´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤½¤·¤ÆArche¤Ï¡¢2026Ç¯6·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8·î¤Ë¤ÏËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤òÂçºå¡¦CONPASS¡¢Åìµþ¡¦LIQUIDROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î14Æü19»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ödo for love¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/Arche_doforlove
¢¨¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥Þ¡Ø´é¤Î¤Ê¤¤´µ¼Ô-µß¤¦¤«¡¢ºÛ¤¯¤«-¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê
Lyrics: Arche
Music: Arche, SPENSR
Prod. by SPENSR
◾️¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥Þ¡Ø´é¤Î¤Ê¤¤´µ¼Ô-µß¤¦¤«¡¢ºÛ¤¯¤«-¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ktv.jp/the-faceless-patient/
¢§¥É¥é¥Þ¸ø¼°SNS
X: https://x.com/faceless_ktv
Instagram¡§https://www.instagram.com/faceless_ktv/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@faceless_ktv
¢§ÊüÁ÷ÏÈ
¥«¥ó¥Æ¥ì¡§Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë 0:15¡Á0:45
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë0:45¡Á1:15
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢§ÇÛ¿®
¥«¥ó¥Æ¥ì1ÏÃÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éFOD¤Ë¤Æ1½µ´Ö¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®
¢§¥¥ã¥¹¥È
Ä¹Ã«Àî¿µ¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¡°æ¾åÁÛÎÉ¡¡Èõ¸ýÆüÆà¡¿Çß½®°Ô±Ê¡¡¤µ¤«¤¿¤ê¤µ¡¡¹â¶¶´¦¡¡°ËÆ£¸¾¡¡¸ÍÅÄ¾»¹¨¡¡¡¡Í·°æÎ¼»Ò¡¿Á¾ÅÄÎÍ²ð¡¡ÈÓÅÄ´ðÍ´
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
µÓËÜ¡§È¬ÂåÍýº»¡¢ËÜ´Ö¤ª¤È
²»³Ú¡§´äËÜÍµ»Ê
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»°ÊýÍ´¿Í¡¢¶ðÆàÊæ»Ò¡¢µÆÃÓ¼ÂÎ¤
´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄÎ¼¡¢¿ùÅÄ¿¿°ì¡¢Àô¸¶¹Ò°ì
¢§¤¢¤é¤¹¤¸
³°²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼ç¿Í¸ø¤ÎÅÔÃÛÎ¼¡Ê¤Ä¤Å¤¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¡¢ÆÍÁ³ºÇ°¦¤ÎºÊ¤òÍ¶²ý¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÊ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ ´éÌÌ¤òÄÙ¤µ¤ì¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤Î´µ¼Ô¡£¡Ö¤½¤Î´µ¼Ô¤ò»¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ªÁ°¤ÎºÊ¤ò»¦¤¹¡× ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÍ¶²ýÈÈ¤«¤é¤Î¶¼Ç÷¡Ä¤µ¤é¤Ë´é¤Î¤Ê¤¤´µ¼Ô¤¬Æ¨ÁöÃæ¤Î¶§°»¦¿ÍÈÈ¤Ç¤¢¤ëµ¿¤¤¤¬Éâ¾å¡£ ºÊ¤ÎÌ¿¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÈÈºá¼Ô¤ÎÌ¿¡£ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡ÈÌ¿¤ÎÅ·Çé¡É¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿³°²Ê°å¡¦ÅÔÃÛ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¢Í¶²ýÈÈ¤Î»×ÏÇ¡¢·Ù»¡¤«¤é¤ÎÄÉµÚ¤ÎÃæ¤Ç¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ªÍ¶²ýÈÈ¤ÎÌÜÅª¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡¢ ¤½¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÅÔÃÛ¤Î¾Ã¤¨¤Ê¤¤½ý¤È¤Ï¡Ä¡£
◾️¡ãArche Åìºå¥Ä¥¢¡¼2026¡ä
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯8·î1Æü (ÅÚ)
»þ´Ö¡§³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦CONPASS
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯8·î14Æü (¶â)
»þ´Ö¡§³«¾ì 18:15¡¿³«±é 19:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹ÔÈÎÇä¡§https://w.pia.jp/t/arche-t/¡Ê2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Arche ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Arche ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Arche ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Arche ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok