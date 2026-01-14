¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡¦¿åµÜ¿õ¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë Z¡Ù»Ë¾åºÇÂç¤Î¡ÈÝµ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ËÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¡Ö°ß¤¬ÄË¤¤¡Ä¡×¡ÖÌµÍý¤«¤â¤©¡ª¡×
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦¿åµÜ¿õ¤µ¤ó¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥²¡¼¥à¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ KAKAROT¡Ù¤ò¼Â¶·¡£ºîÃæ¶þ»Ø¤Î»Ä¹ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¤¤·°ß¤òÄË¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿åµÜ¿õ¤µ¤ó¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë Z¡Ù»Ë¾åºÇÂç¤Î¡ÈÝµ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ËÀä¶«¡Ê1¡§54¡§14¤´¤í¡Ë
¡¡¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ KAKAROT¡Ù¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë Z¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¿õ¤µ¤ó¤ÏDLC¤Î¡Ö-TRUNKS- ´õË¾¤ÎÀï»Î¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¤³¤ÎDLC¤Ï¿ÍÂ¤¿Í´Ö¡¦¥»¥ëÊÔ¤Ç¸ç¶õ¤¬¿´Â¡ÉÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÝµ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¾ÜºÙ¤Ï¾Ê¤¯¤¬¡¢¿ÍÂ¤¿Í´Ö17¹æ¤È18¹æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤ÈÃç´Ö¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÀï¤¦¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ÎÊª¸ì¤Ï¡ÈÁÔÀä¡É¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
¡¡¿õ¤µ¤ó¤â¼Â¶·Ãæ¤Ë¡Ö-TRUNKS- ´õË¾¤ÎÀï»Î¡×¤Î»Ä¹ó¤¹¤®¤ëÊª¸ì¤ò¸«¤ÆÀä¶ç¤·¡Ö°ß¤¬ÄË¤¤¡Ä¡×¡ÖÌµÍý¤«¤â¤©¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤â¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÞÌ¤ÍèÊÔ¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖDB»Ë¾å°ìÈÖ¿É¤¤¡×¡Ö¿õ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSu Ch. ¿åµÜ¿õ - FLOW GLOW¡×
