¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛTHE ORAL CIGARETTES¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙOP¼çÂê²Î¡ÖERASE¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö²¶¤é¤é¤·¤¯¤ä¤í¤¦¡×
THE ORAL CIGARETTES¤¬1·î7Æü¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖERASE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÏTHE ORAL CIGARETTES¡Ê°Ê²¼¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¡Ë¤é¤·¤µºÝÎ©¤Ä¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ì¶Ê¡£¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ë¤âÁê±þ¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤È¡¢¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ë¥À¡¼¥¯¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë²Æ¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëTHE ORAL CIGARETTES¡£2026Ç¯Ëë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤Î°ì¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¨¡¨¡ºòÆü¤Ï¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¢¨¼èºà¤Ï2025Ç¯12·î¾å½Ü¤Ë¼Â»Ü¡Ë¡£¡ãKTR pre.¡ØTHE REVENGE¡Ù¡ä¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¤¬¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ÃæÂóÌé¡ÊVo, G¡Ë¡§¥ê¥Ù¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ãREDLINE¡ä¤Î½Ð¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿Æü¡¢²¶¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¹þ¤ß¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¡ÊMY FIRST STORY¡Ë¤¬²¶¤é¤Î¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éKTR¤«¤é¡ãTHE REVENGE¡ä¤ÎÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¤Ï½Ð±é³ÎÄê¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¸¤ò³«¤±¤¿¤é¹õÌ´¤ÈROTTENGRAFFTY¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¡£¡ÖÂçÀèÇÚ¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ä¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Í¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ÎëÌÚ½Å¿¡ÊG¡Ë¡§ROTTENGRAFFTY¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÄ¹ºê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀèÇÚ¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡Ö¥ª¡¼¥é¥ë¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÇ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ã¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ¡ä¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÃæÀ¾²íºÈ¡ÊDr¡Ë¡§¹õÌ´¤Ï¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¤ÇÂµ¤«¤é´Ñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤Ç²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ç¤¹¤Í¡£¹õÌ´¤Ë¤·¤«ºî¤ì¤Ø¤ó¶õµ¤´¶¤òºî¤ê½Ð¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤éÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÇ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¤é¤«¤Ë¤¢¤¤é¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤¢¤ÎÀ¤Âå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅª¤Ê¿Í¤Ç¡¢ËÍ¤é¤È°ìÈÖµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤ÏHYDE¤µ¤ó¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤ÇHYDE¤µ¤ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤Âå¤Î²¹ÅÙ´¶¤ò¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÃÎ¤ì¤¿¤Î¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ÖÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤Ã¤ÆÂº¤¤¤Ê¡×¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤¬¤è¤êÇ»¤¯½Ð¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬10Ç¯¡¢20Ç¯¤ÈÎò¤òÀÑ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢ËÍ¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¡¢4¿Í¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÇ¯·î½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖERASE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1996¡Á1997Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
»³Ãæ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¶¤ÏÍ©Îî¤äÍÅ²ø¤Î¥¥ã¥é¥Ç¥¶¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤È¡¢¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ç¥¢¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ©Îî¤äÍÅ²ø¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢²¶¤é¤¬´Ñ¤Æ¤¿»þÂå¤Ï¤ª¿§µ¤¤â¾¯¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤ä¤Ä¤¬¹çË¡¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢²¶¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡¡
¤¢¤¤é¡§ËÍ¤é¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Í¼Êý¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤ä¤Ã¤Æ¤¿Â¾¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ä¡Ä¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤ä¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢ËÍ¤ÏËè½µ´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾Åö»þ¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
»³Ãæ¡§²¶¤â¡Ø¤Þ¤ó¤¬ÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤È¤«¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¡£¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Ï°ìÏÃ´°·ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Î²¶¤é¤«¤é¤·¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ¾¡§ËÍ¤Ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤âÁ´Éô´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢ÌÌÇò¤¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£µ´¤Î¼ê¤ÏÊªÂÎ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤¬¤Õ¤¶¤±¤ÆUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë·ÊÉÊ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ÊÉÊ¼«ÂÎ¤ÏÊªÂÎ¤ä¤«¤é¥¬¥é¥¹¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ë°¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤¹¤´¤¯´ÑÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¡§ËÍ¤Ï¥Û¥é¡¼¤¬¥Û¥ó¥Þ¤Ë¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»Ò¶¡Éô²°¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤¤é¡§¤·¤Ã¤«¤êÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£¾®³Ø¹»¤¬ÉñÂæ¤ÎºîÉÊ¤ä¤«¤é¡¢¡ÖÌÀÆü³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡¢¤³¤ï¡¼¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
ÎëÌÚ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²þ¤á¤ÆÌ¡²è¤ÎÊý¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤ÀÉÝ¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÍÅ²ø¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦À®¤êÎ©¤Á¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ë¡£¤É¤Î²ó¤ÎÏÃ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤âÉ³¤Å¤¯´¶¾ð¤¬¤É¤³¤«¤·¤é¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»³Ãæ¡§¿Í´Ö¤¬Ã¯¤·¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤äºá°´¶¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹Ô°Ù¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤µ¤ä¤ó¡ÊÃæÀ¾¡Ë¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÎÃæ¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤â¡¢¼«Ê¬¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤È»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶¦ÄÌ¹à¤¬Â¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÊÑ¤Ë´ó¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤Æ¡£¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢¡Öº£²ó¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë´ó¤»¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢²¶¤é¤é¤·¤¯¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¶Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ìÆ±¡§¡ÊÂç¤¤¯ð÷¤¯¡Ë
»³Ãæ¡§¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡×¤Ï¤¹¤´¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ä¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤ä¤Ê¡×¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤è¤¯Ä°¤¤¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥¿¥ëÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ½é¤Ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë³Ú¶Ê¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤Î¶Ê¤ò¸½Âå¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈTHE ORAL CIGARETTES¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤±¤Ã¤³¤¦Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°²Õ½ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃµ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤é¤é¤·¤¯¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡£
¨¡¨¡¡ÖERASE¡×¤Ë¤â¥á¥¿¥ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾»Ä¡©
»³Ãæ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡ÃÎ¤é¤ó¤¦¤Á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¥á¥¿¥ëÍ×ÁÇ¤â´Þ¤á¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»³Ãæ¡§¥¢¥Ë¥á¤È¤«¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤¦³Ú¶Ê¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦ºî¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë´¶¡×¤ÏºÇ¶á¤Î²¶¤¿¤Á¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£³èÆ°¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ë4¿Í°Ê³°¤Î²»¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë¥Ð¥ó¥É´¶¤ò½Ð¤¹¤«¡£¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ë¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¾å¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¡£¥®¥¿¡¼¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤â20¡Á30ËÜºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºî¶È¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¾å¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¡ÖA¥á¥í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¹½ÃÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈåºÎï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÃÆ¤²¥¤Ã¤Æ¡¢´¶³Ð¤ÇÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ð¡¼¤Ã¤È»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤òºÇ½ªÃÊ³¬¤ÇÀ°Íý¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬Â¾¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§½Ð¤À¤·¤Î²»¤«¤é¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¹Ó¡¹¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÏÂóÌé¤Îºî¤Ã¤¿¥Ç¥â¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤é¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ÎËÁÆ¬¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤·¤Æ¡¢ÂóÌé¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡×¡Ö¤³¤Î´¶¤¸¤ÎÌÄ¤ê´¶¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¡ØAlterGeist0000¡Ù¤Î»þ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê²»¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤â»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤Ã¤³¤¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë´ó¤Ã¤¿À©ºî¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡½é´ü¥ª¡¼¥é¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÆÀ°Õµ»¤Ç¤¢¤ë´ñÈ´¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥Õ¤Ï°Õ³°¤Èµ×¡¹¤À¤Ê¤È¡£
ÎëÌÚ¡§¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤ËÂóÌé¤«¤é¡Ö¥·¥²¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î²»¤ò¤Ä¤±Â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¥·¥²¤Ê¤éÃÆ¤±¤ë¤«¤é¡£º£¤«¤é¸À¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»³Ãæ¡§Æ¬¤Ë¥³¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ½é¡¢¥·¥²¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤ë¤³¤Î¥ê¥Õ¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥²¤â¥·¥²¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÅê¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¥·¥²¤ÎÎÉ¤µ¡¢¥·¥²¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤¬¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸½¾ì¤Ç¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Ó¤¤ÊýË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÏÀÍýÅª¤Ë¡×¡Ö²»³ÚÅª¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Ô¥å¥¢¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Á¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀ©ºî¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÀ¾¡§¥Ç¥â¤ò¤â¤é¤¦Ä¾Á°¤Ë¡¢ÂóÌé¤«¤é¡Ö¤Þ¤µ¤ä¤ó¡¢¼¡¤Î¿·¶Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ®¤¤¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡×¡ÖBPM200¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö³Î¤«¤ËÂ®¤¤¤Ê¤¢¡×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢³¸³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é226¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£ÂóÌé¤Îº£¤Þ¤Ç¤ÎÊÊ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÏBPM190¡Á200¤°¤é¤¤¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÂóÌé¤¬220¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢230¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢226¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢´¶³ÐÅª¤Ëºî¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³Ãæ¡§²¶¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤òÌÄ¤é¤µ¤º¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤«¤é¥¯¥ê¥Ã¥¯¤òÅö¤Æ¤¿¤é¡¢226¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀ¾¡§¤³¤ì¤À¤±Â®¤¤¤È¡¢É¬Á³Åª¤ËÃ¡¤±¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦½èÍý¤¹¤ë¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ã¤Ý¤¤¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤æ¤Ã¤¯¤êÃ¡¤¯¤À¤±¤À¤È¼ÀÁö´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢16Ê¬²»Éä¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¡¢Ì©ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¼ÀÁö´¶¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤«¤é¸µ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ËÌá¤ë»þ¤â¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡£Âç¤Þ¤«¤ÊÆ»¶Ú¤ÏÂóÌé¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡¼ÌÜÀþ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÃ¡¤±¤Ê¤¤¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÀ¸±éÁÕ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤¤é¤µ¤ó¡¢À©ºîÁ´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¤é¡§¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂóÌé¤¬¡Ö¥Ô¥å¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤ä¤«¤é¤³¤½¡¢»³Ãæ¾¯Ç¯¤âÆ¸¿´¤ËÊÖ¤ì¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¤È¡£ËÍ¼«¿È¤âº¬µÍ¤á¤¿¤ê¸ªÉªÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ©ºî¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú¤òºî¤ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤è¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¶Ê¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ÏºîÉÊ¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À©ºî¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»³Ãæ¡§Áê¼ê¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ï¤ê¤È¼«Í³¤Ë¡¢Éý¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê¤·¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢³Ú¤·¤¯À©ºî¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡MV¤âÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³Ãæ¡§¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡SiM¤ÎMAH¤µ¤ó¡¢BRAHMAN¤ÎTOSHI-LOW¤µ¤ó¡¢SPARK!!SOUND!!SHOW!!¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³Ãæ¡§²¶¤é¤º¤Ã¤Èµ´¤Å¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØAlterGeist0000¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬µ´¡£Á°ºî¡ÖOVERNIGHT¡×¤Ï¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤º¤Ã¤Èµ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢µ´¡áTOSHI-LOW¤µ¤ó¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë
»³Ãæ¡§¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¶¤é¡¢¤³¤³3¡Á4Ç¯¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥·¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢2026Ç¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë²¶¤é¤¬¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¤ä¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ëºîÉÊ¤ä¤«¤é¡ÖERASE¡×¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡Ö¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤¼¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëMV¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¤Þ¤º¡¢°û¤ß¤ÎÀÊ¤ÇTOSHI-LOW¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Îµ´¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤éOK¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖÅ¨Ìò¤¬É¬Í×¤ä¤Ê¡×¡Ö°Ëâ¤ä¤·¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤ÆMAH¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤¢¤È¡¢»¨µû¥¥ã¥é¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ç¯¾å¤À¤±¤É¤¤¤¸¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¤âÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤ªÁ°¤é¤ÎMV¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£°ìÃ¶¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÁ°¤Î¡¢²¶¤é¤«¤é¥·¡¼¥ó¤Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡2·î¤«¤é¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¤â¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³Ãæ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö²¿¤«¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ãç¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£TK¤µ¤ó¤â¥½¥í¤Ç¤Ï¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤ÏÁ°¤Ë¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë²¶¤é¤¬½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£04 Limited Sazabys¤òÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â¡¢²¶¤é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉú¤»¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ7·î¤«¤é¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡Ö2026Ç¯¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³Ãæ¡§¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡ä¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡ÖTHE ORAL CIGARETTES¤Ï¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³°¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¥Ð¥ó¥É¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌ´¤ò¸«¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÏÂÐ¥Ð¥ó¤è¤ê¤â¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥·¥å¤â¥À¥¤¥Ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢²»³ÚÅª¤Ê³ÎÇ§¤ä¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²¶¤é¤Ï4¿Í¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¾ÈÌÀ¤âPA¤â¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£²¶¤é¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÈÌÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡¢¥Ý¥í¥Ã¤È¡Ö¥ª¡¼¥é¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¸åÈ¾¤ß¤ó¤Ê¥´¥í¥´¥íÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»ä¤Î¾ÈÌÀ¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£²¶¤é¤â¡Ö¤½¤¦¤Ã¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¥·¥ç¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¤½¤í¤½¤í¤â¤¦1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤¢¤¤é¡§¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜÃý¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇË½¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö±é½Ð¤Ë¤è¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¡£
»³Ãæ¡§¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§7·î¤«¤é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÅÚÂæ¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥ª¡¼¥é¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î³èÆ°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ¾¡§¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÀÈ¯É½¤·¤Æ¤Ê¤¤2026Ç¯¤Î³èÆ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É2026Ç¯¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¤Ï¡¢°ÂÄê¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ä©Àï¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤í¤óÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÀÕÇ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾Ú¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¤é¡§ËÍ¤é¡¢²Æ¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ÎãÇ¯¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤¢¤¤é¡§³Ð¸ç¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¤«¤é´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È2026Ç¯¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÂç¤¤µ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
