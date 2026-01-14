¡ÚGU¤Î¿·ºî¡Û¤¬ÂçÅö¤¿¤êーー¥Ã¡ª ¤Õ¤ï¤Ã¤È²Ä°¦¤¤♡¡ÖÃíÌÜ¥¹¥«ー¥È¡×
¥³ー¥Ç¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¥Ü¥È¥à¥¹Áª¤Ó¡£¥³ー¥Ç¤Ë¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥«ー¥È¤ò¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤ÇÈ¯¸«¡ª À¸ÃÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ç¥£¾æ¥¹¥«ー¥È¤Ç¡¢Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥³ー¥Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¥³ー¥Ç¤¬²Ú¤ä¤°
¡ÚGU¡Û¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥ß¥Ç¥£¥¹¥«ー¥È¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥¹¥«ー¥È¡£¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤Î1Ëç¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤Ç½Å¤¯¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢½Õ¤ÎÀè¼è¤ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥«ー¥È¤¬¤¢¤ì¤ÐÁÖ¤ä¤«¤Ç¿·Á¯¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£Âç¿Í¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤µ¤â¥ー¥×¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´Å¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤â
¥¹¥«ー¥È¤ÏÁ´4¿§¤Ç¡¢¥Ö¥ëー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÌµÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢´Å¤¯²Ä°¦¤¤¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤Ê¤é¡¢¾åÉÊ¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Anne.M